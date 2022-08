Deficiente, el trabajo del Fiscal General: LEM (07:45 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 31 de agosto. Luego de que rindiera su informe el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Oaxaca, Laura Estrada Mauro declaró que existe una crisis en materia de procuración de justicia en la entidad.

Señaló que en esta comparecencia se reflejó la inoperancia en la investigación de los delitos, la falta de continuidad en las carpetas y la atención deficiente para las víctimas de los delitos por parte de esa institución.

Explicó que a convocatoria del Congreso del Estado de Oaxaca, compareció ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, para rendir cuentas acerca de las acciones, avances y resultados obtenidos por la institución a su cargo, en materia de procuración de justicia.

Después de escuchar las intervenciones del Fiscal General del Estado, declaró que se observan evasivas en sus respuestas, y los números expuestos no coinciden con los datos del gobierno federal y las ONG´s en materia de feminicidios, homicidios, despojo de bienes inmuebles, robo de vehículos, así como de las víctimas de desaparición y desplazamiento forzado, entre otros delitos, lo que implica que se rindió un informe deficiente.

Manifestó que las y los ciudadanos ya no quieren seguir viviendo en un clima de impunidad y corrupción, porque no se investigan los delitos y no se castiga a los responsables.

Por tal motivo, Laura Estrada Mauro hizo un enérgico llamado al Fiscal General para atender con eficiencia sus responsabilidades institucionales, dar mayor celeridad a los procesos de su competencia, garantizar el apoyo institucional permanente para las víctimas de los delitos, así como sancionar los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos a su cargo y evitar el despilfarro de recursos públicos.

Finalmente, sostuvo que como Diputada local dará puntual seguimiento a las acciones institucionales que instrumente la Fiscalía General del Estado en materia de prevención del delito y procuración de justicia, y vigilará que se preserve el Estado de derecho para mantener la paz social y garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los ciudadanos.

