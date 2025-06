Declara TEEO válida terminación anticipada de mandato de ex regidor de Yucuhiti (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuaopan de León, Oax. 2 de junio. En Sesión pública no presencial, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), revocó el acuerdo y declaró jurídicamente válida la terminación anticipada de mandato del ex regidor de Hacienda del municipio de Santa María Yucuhiti, Oscar Noel López Pérez.

La coordinadora de ponencia, Fátima Susano Toledo, dio lectura al juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos, identificado con la clave JNI/13/2024, que fue promovido por Oscar Noel López Pérez, en su carácter de ex regidor de dicho municipio mixteco.

“En el caso el acto refiere que acuerdo otorgado, la responsable vulnero el principio de exhaustividad al no analizar, estudiar y resolver, con completa amplitud y precisión, todas sus manifestaciones pruebas ofrecidas por la debida defensa. Lo anterior porque el promovente señala principalmente que lo asentado en el acta en la cual se determinó su terminación anticipada de mandato, no corresponde a lo acontecido en citada asamblea”, indicó.

Refirió que, en el proyecto puesto a la consideración de pleno del tribunal, se propone declarar fundado del agravio debido a que la responsable no fue exhaustiva en el análisis de las inconformidades hechas valer por el ahora actor, así como las pruebas aportadas, específicamente una grabación en lengua Tu’un Savi, variante lingüística de Santa María Yucuhiti.

Susano Toledo recalcó que con el fin de dotar de certeza el procedimiento y no afectar a la comunidad, el tribunal analizó y declaró válida la terminación anticipada de mandato del ex regidor de Hacienda, porque al valorar constancias y pruebas; fue decisión de la comunidad, sustentado en sus propios estatutos de sancionar al ex regidor, por no respetar las reglas de las autoridades en funciones.

Agregó que, para la toma de decisiones, se ajustaron a los parámetros emitidos por la sala superior, al cumplirse con los principios de certeza, libre e informada, además de la garantía de audiencia del actor.

El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos, y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Elizabeth Bautista Velasco, confirmó la resolución.

“En consecuencia en el juicio electoral de los Sistemas Normativos Internos identificado con la clave JNI/13/2024 se resuelve: primero, se declara fundado relativo a la falta de exhaustividad en términos de los relacionado en el presente fallo; segundo, se revoca el acuerdo IEEPCO-CG-SIN-31/2024 en los términos precisados en la resolución; tercera, se declara jurídicamente válida, la terminación anticipada del mandato de Oscar Noel López Pérez, como regidor de Hacienda del municipio de Santa María Yucuhiti, Oaxaca”, señaló.

El TEEO será quien informe a la parte actora, es decir al ex regidor, sobre la resolución del acto reclamado que presentó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir