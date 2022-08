Debate Congreso logros y retos sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicano (15:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de agosto. Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el Congreso local se llevó a cabo la mesa de “Análisis y reflexión de las agendas pendientes, derechos de los pueblos indígenas y Afromexicano de Oaxaca”.

Con este foro, el Poder Legislativo fortalece los trabajos para construir un marco jurídico que garantice los derechos, libertades y obligaciones de los pueblos, además, de atender en la agenda legislativa la incorporación de más candidaturas indígenas que aseguren la verdadera representación de sus intereses colectivos y comunitarios en un estado en el que conviven 16 pueblos indígenas y uno afromexicano.

Este diálogo contó con la participación de diversos expertos, quienes a través de sus experiencias y conocimientos, mostraron la cultura milenaria que permite a Oaxaca ser un pueblo multicultural.

En su intervención, la diputada Dennis García Gutiérrez, quien acudió al acto en representación de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Laura Estrada Mauro, destacó la importancia de reconocer a los pueblos originarios del estado y respetar sus derechos.

“Nuestro compromiso es buscar la igualdad entre todos los oaxaqueños y las oaxaqueñas, educar a nuestra sociedad para que incluya y no discrimine a las personas indígenas, no basta un día para presumirlos a nivel mundial, no es presumir la grandeza de los pueblos, es atenderlos, es regresar y es darles las condiciones para su bienestar y felicidad”, expresó.

El encuentro también contó con la participación de las diputadas Lizbeth Anaid Concha Ojeda, Reyna Victoria Jiménez Hernández, Melina Hernández Sosa, así como del legislador Horacio Sosa Villavicencio y el magistrado presidente de la Quinta Sala Penal de Justicia Indígena, Manuel de Jesús López López.

