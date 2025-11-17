¡De no creerse! Mientras bebía le roban las cenizas de su madre… pero ya las recuperó (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. Mientras ingería bebidas alcohólicas en un bar, un hombre sufrió el robo de sus pertenencias, entre las que se encontraba una urna con las cenizas de su madre.

Horas más tarde oficiales de la Policía de Monterrey encontraron una mochila en PinoSuárez y Reforma, con la urna en el interior, por lo que procedieron a asegurarla, avisando a las autoridades correspondientes.

Jorge A., de 42 años de edad recuperó los restos de su madre y la tranquilidad.

El hombre reconoció que por un descuido al quedarse dormido en el interior de un bar en el que estuvo consumiendo bebidas embriagantes y no se dio cuenta cuando le robaron sus pertenencias.

En una mochila en color verde, llevaba la urna con los restos de su mamá, que fueron incinerados hace cinco años cuando falleció.

Estaban en resguardo

Jorge A. explicó que, durante ese lapso, sus familiares que radican en el municipio de Guadalupe, las mantuvieron en resguardo en un panteón.

“Hace como dos días me habló mi primo para entregarme la urna, porque ellos ya no podían hacer el pago en el panteón donde se encontraban las cenizas de mi mamá”, dijo.

Después de recibirla, guardó la urna en una mochila y para no dejarla en su domicilio, se la llevó a un bar, donde estuvo tomando cerveza, recordando a su ser querido.

Comentó que ya no supo más hasta que se dio cuenta que ya no tenía su mochila, en color verde y se retiró del lugar.

Jorge A. se acercó a un elemento de la corporación regiomontana que atendía el operativo del Buen Fin, en la Avenida Madero, refiriendo que le habían robado sus pertenencias.

En ese lugar, le informaron que ya se había encontrado su mochila y la urna de su mamá.

La policía procedió a realizar la entrega de la urna.

“La verdad es que no estaba tranquilo al perder la urna, y agradezco a la Policía de Monterrey por el apoyo brindado”, expresó Jorge A.

