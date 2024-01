De los toros: Ley de Herodes (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de enero. Ayer se reanudaron las corridas de toros en la Plaza México. Lleno total para ver el sufrimiento de un toro de lidia a quien le entierra una espada que le desgarra los pulmones y el corazón Terrible. Es un show violento, lleno de sangre, en donde un animal es sacrificado. El duelo entre el animal y torero no es justo, es disparejo. Jamás pidió esa muerte, el humano fue quien decidió dársela de la forma más cruel e injusta. Es una iniciativa que pasó por las manos de la Suprema Corte y que fue presentada por la espuria Ministra Yazmin Esquivel. No más Corridas de Toros en la Ciudad de México – ¡Firma la petición! https://chng.it/6HVKfJnh via @Change_Mex

***

El miércoles 24 de enero del 2023, durante los trabajos del Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido México, en Ginebra y en donde la mayoría de las 116 naciones participantes criticaron la carencia de derechos humanos y la cancelación de libertades fundamentales en México, como la libertad de expresión.

Una mayoría de naciones participantes en el encuentro recomendó al Estado mexicano –al jefe del Estado, llamado López Obrador–, no solo salvaguardar la seguridad y la vida de los defensores de derechos humanos, sino de periodistas y activistas en favor de la vida, además de acelerar la búsqueda de los cientos de miles de desaparecidos.

En respuesta, el Estado Mexicano filtró la lista de 323 periodistas que acuden a las mañaneras del mesías de palacio. Se trata de datos personales, como las direcciones, número de CURP, INE, etc. Es decir, un hostigamiento al mil por ciento que ejercen desde la Presidencia para vulnerar la seguridad de los comunicadores y estén a merced de los malosos, amigos del presidente.

Hoy, Andrés Manuel López Obrador dijo que la Presidencia fue víctima d hackeo y acusó una vez más a sus opositores. Claro, el nunca tiene la culpa de nada, siempre se hace la víctima.

***

El Super Bowl 2024 se llevará a cabo el 11 de febrero de 2024, en seguimiento a la tradición de este evento deportivo, que siempre se lleva a cabo el segundo domingo del mes de febrero. En este encuentro se disputará la gran final de la temporada de partidos de futbol americano que comenzó el 7 de septiembre de 2023 y terminó ayer. La sede será Paradise, Nevada, una área que se encuentra al sur de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos.

El rapero estadounidense Usher ha sido elegido para el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2024, por lo que se espera que el denominado rey del R&B.

Seguramente veremos a los Morenos alistarse para ir al evento aunque presuman que son diferentes y austeros.

***

Para terminar, Guadalupe Acosta Naranjo en entrevista con Brozo dijo algo escalofriante: “Aún no hemos visto lo peor de Andrés“. Ufff

