De los “simpatizantes”: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de julio. Los morenistas presumieron que a celebrar con AMLO fueron 25 mil oaxaqueños “simpatizantes” a la Ciudad de México. Se calcula que el gobierno estatal erogó más de 15 millones de pesos tan solo en trasladar a los acarreados para aplaudir al mesías. Esos recursos podrían haberse utilizado en la construcción de un camino, una escuela, drenaje o algo similar en algún municipio con carencias. Pero, eso no está en la agenda de los guindas, no, ante todo la movilización y quedar bien con el huésped de Palacio que pronto se irá con todo y sus aplausos al parecer a La Chingada.

***

Que Alejandro Murat no va. Pero nunca fue. El ex gobernador, líder del cártel Inmobiliario, jamás estuvo en el ánimo de nadie. Al parecer, solo de su hermano Alito y de su papá. El cachorro, inició una gira por varias entidades para dar a conocer “el modelo Oaxaca”, presumiendo cifras que no existen y realidades que no cuadran, en la entidad no hay ninguna obra emblemática de su sexenio. Murat Hinojosa, levantó la mano para ser candidato del PRI a la presidencia de la República en 2024. Ayer, dio sus razones y se hizo a un lado.

Murat evaluó su “candidatura”, pero siempre será calificado como el gobernador priista más morenista del país por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador.

De nada sirvió el pragmatismo que dice aplicó en su relación con Andrés Manuel López Obrador. ¿Le entregó el estado a cambio de qué? Ahora se conformará con un lugar en el Senado. O un puestito de segundo nivel. No está en su ánimo contrariar a su jefe y por ello no apoyará a Xóchilt o en su caso a Enrique.

***

Hace algunas semanas escribimos que Oaxaca está en manos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo) y esa versión se confirmó con la llegada de Flavio Sosa al gobierno oaxaqueño como vicegobernador.

En ese tenor, ayer iniciaron las festividades relativas a la Guelaguetza. La Appo en conjunto, disfrutó ayer del famoso convite por las calles de Oaxaca.

En el 2006, reclamaban, hoy celebran en el poder. Así las cosas.

