De los que no saben leer: Ley de Herodes (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de diciembre. En la 4T el requisito es no saber leer, así de sencillo. Son muchos los ejemplos. En la mañanera la señora Ana Elizabeth García Vilchis encargada de la sección “el quién es quién en las mentiras de la semana” durante todo el sexenio no ha aprendido a leer, ni a expresarse. Cada semana comete los mismos errores y en lugar de que su sección de fortalezca solo es blanco de burlas y memes y no es tomada en cuenta de manera seria, ni mucho menos profesional, esto debido a que la ex diputada no ha hecho nada por mejorar su falta de dicción, así de sencillo.

No es una improvisada, pero carece de talento y formación pese a que durante 10 años se desempeñó como Coordinadora de Contenidos Web en La Jornada de Oriente y tiene una formación fue como Antropóloga Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. !Qué vergüenza para la institución!

Aquí en Oaxaca, la diputada Lizett Arroyo Rodríguez o Liz Arroyo militante del Partido Regeneración Nacional (Morena) es abogada y quiere gobernar la ciudad de Oaxaca pero ayer que compartió una rueda de prensa con el actual edil de la capital Francisco Martínez Neri para echarle la culpa al PRIAN de todos sus problemas, sobre un audio que se difundió en medios locales, nacionales y en las redes sociales donde ambos se señalan de tener vínculos con el crimen organizado. La abogada no pudo leer un texto, y en lugar de fortalecer su enojo, la hizo blanco de burlas. Cabe recordar que en el 2016 fue precandidata a la presidencia municipal de la capital oaxaqueña por la coalición PAN-PRD pero perdió y ahora los acusa de tejer marañas en su contra. De risa. Ambos morenistas que fueron grabados le echaron la culpa al PRI y al PAN de haber sido grabados y por supuesto negaron su participación en el audio, sin embargo el daño está hecho y es clara muestra de la lucha por el poder. El audio fue tendencia a nivel nacional y muchos medios, influencers, youtubers, lo difundieron.

En la reunión con los medios el primer Concejal dijo: “Quiero afirmar categóricamente que en ningún momento Liz y yo sostuvimos una discusión de esa naturaleza”, y justificó que en la temporada electoral hay grupos que realizan estas acciones que no benefician a la vida democrática del país, del estado.

Algunos opinadores señalan que la denuncia está dirigida a Luis Alfonso Silva Romo quien también busca la alcaldía, aunque la legisladora Arroyo asegura que solo Neri y ella encabezan las encuestas internas de Morena.

¿Entonces, para qué mover los hilos en contra de otro morenista?

