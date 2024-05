De los mensajes de Monreal: Ley de Herodes (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de mayo. El senador morenista Ricardo Monreal que fue invitado por el partido Verde a Oaxaca criticó la arrogancia de actores políticos que se cuelgan de la popularidad de AMLO, en un mensaje dirigido al gobernador Salomón Jara al que le pidió ser respetuoso y conciliador. De Benjamín Robles del PT señaló que no le agradan las descalificaciones y de los Murat que son a todo dar. “Yo le tengo respeto y afecto a su familia”. De risa loca. Uno de los voceros de Claudia Sheinbaum vino a echarle más leña a la hoguera de vanidades. Claro, el niño Verde, Raúl Bolaños que es su yerno (de a mentis) presumió que está muy cerca de este personaje cuya hija va por una alcaldía en la Ciudad de México en donde no la quieren. Mientras el político zacatecano viene a dar clases de moral, en su estado natal su hermano no puede controlar a los cárteles ni a los malosos que dominan el área con la venia de las autoridades.

En Oaxaca, seguramente la corcholata preferida no tendrá problema en las elecciones del 2 de junio, ya que AMLO se encargó de hacer campaña en la entidad en donde estuvo muchas veces dizque inaugurando obras. Aquí no importaron los números rojos que arrojó la pandemia del Covid, ni tampoco las promesas que hizo el macuspano de sacar a los pobres de la pobreza. El mesías está convencido que los pobres son votos y eso es todo lo que le interesa, perpetuarse a través de Claudia.

Nuestra solidaridad con María Amparo Casar Pérez, el gobierno federal divulgó este domingo el dictamen de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre la muerte del ex coordinador de asesores de Petróleos Mexicanos, Carlos Fernando Márquez Padilla García, en el que se aprueba el no ejercicio de la acción penal por tratarse de un asunto de privación voluntaria de la vida.

El documento de 11 fojas fue certificado en febrero de este año por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y fue divulgado hoy 5 de mayo a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México.

La difusión del dictamen se da dos días después de que el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sostuvo que la muerte del ex coordinador de asesores de la petrolera estatal, ocurrida en 2004, se debió a un presunto suicidio, y acusó a quien era su esposa en aquel momento, la académica María Amparo Casar Pérez, de cobrar una pensión indebida por más de 31 millones de pesos, a lo largo de los años transcurridos, tras hacer pasar el hecho como un accidente en su lugar de trabajo. Cada día el rencor de la familia real es mayor. El artero ataque de López Obrador y sus seguidores contra María Amparo Casar muestra al país, una vez más, la esencia de un gobierno fracasado, corrupto y represor; un gobierno ya definido por la destrucción institucional, el incremento del crimen, el creciente desamparo en salud y educación, y la dilapidación de los ahorros públicos; un gobierno que, en su acoso a periodistas, intelectuales y grupos sociales diversos siembra la polarización. !Que ya acaba esta pesadilla!

