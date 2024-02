De los invitados: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. “En política la forma es fondo” atribuida al ideólogo del PRI, Jesús Reyes Heroles, la frase “en política la forma es fondo”, significa que los modos, gestos, actitudes, comportamientos, palabras, etc., o sea, lo externo, son materia o substancia que puede influir en decisiones trascendentales en la carrera de un político o funcionario público. Por ello, lo que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador Salomón Jara fue un golpe bajo. En la ceremonia de inauguración de la carretera a Puerto Escondido trajo como invitado especial al ex priista Alejandro Murat a quien sus ex gobernados abuchearon frente al mesías de palacio quien se vio en la necesidad de apapacharlo para consolarlo. Era la fiesta de Jara, y la jugada del tabasqueño la arruinó. Es un hecho que el cachorro Murat es uno de los consentidos del narco presidente, pero no había necesidad de subirlo al templete. Rudeza innecesaria para el actual responsable del estado. Lo extraño es que no había priistas en el foro, entonces ¿fueron los morenistas quienes gritaron? Es decir, ¿los de casa?

***

Se especula que en el PRI estatal habrá desbandada, pero con una renuncia en cascada no lograrán nada porque con ese tipo de movimientos solo ayudarán a Alito Moreno. Así puede seguir haciendo lo que le plazca porque no hay quien lo enfrente en las entidades federativas. Los que se van, llegan a Morena como chicles mal pegados, apestados y traidores. Los ultras no los ven con buenos ojos y solo sirven para las jugadas del presidente y sus lacayos. Ya se han ido muchos del PRI, pero solo han logrado que los corran del tricolor y migrar a otros partidos en donde no los quieren porque los tachan de acomodaticios. En Oaxaca hay muchos ejemplos de lo que ya hemos dado cuenta.

***

En redes sociales se convoca a apagar la luz esta noche por una hora como una forma de protesta silenciosa en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Te piden que lo hagas a partir de las 20:00 horas.

***

¿Ya le habrán dicho a Karina Barón que deje de promocionarse todos los días?

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir