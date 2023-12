De los corruptos: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de diciembre. Ayer, ex priistas anunciaron la conformación de la Alianza Progresista que trabajará para apoyar a Claudia Sheinbaum. La pléyade de corruptos fue muy mal recibida en los medios y las redes sociales. La encabeza el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila quien resulta que ya se dio cuenta que el PRI no le conviene. En este grupo, destaca la figura de Alejandro Murat quien sin haber nacido en Oaxaca gobernó esta entidad y lidereó el Cartel del Despojo. Su padre y él se apoderaron del tricolor y hoy para evitar ir a la cárcel se unen al proyecto de Morena. Otros, son el cuestionado Adrián Ruvalcaba, Jorge Carlos Ramírez Marín, Nuvia Mayorga y otros impresentables que seguramente afianzarán un hueso en la próxima administración si es que gana su candidata y dejarán atrás a los que conformaron el proyecto del mesías de palacio. Una burla. Resulta que esta bola de malandros, creen y presumen que con pasarse a Morena ya se purificaron. Y, para colmo despotricaron contra los corruptos. De risa loca. Anunciaron que viajarán a lo largo del país para convencer a otros repulsivos de unirse a su propuesta que lejos de beneficiarle a la corcholata preferida, le resta porque se trata de personajes con pasados y fortunas oscuras. Por cierto, Claudia presentó con bomba y platillo la incorporación a su equipo del bailarín Sergio Mayer. Puras finísimas personas.

***

Ayer, fue el brindis con la prensa del gobernador Salomón Jara en el Centro de Convenciones. Dos discursos, el de la vocera y el del mandatario quien anunció la incorporación de 100 periodistas en la seguridad social. No hubo rifas, pero si repartición de pavos para los reporteros.

***

Flavio Sosa, está seguro que Morena ganará la presidencia 2 a 1. Nos explicó que lo que antes tenía el tricolor que era la estructura partidaria, la perdió y que ese voto duro ahora está con Morena.

***

Es terrible lo que ocurrió en la posada de en la ex hacienda de San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato. 11 jóvenes asesinados por un grupo criminal y 14 lesionados. 11 hogares que lloran a sus muertos ante la impotencia de un gobierno que ni se inmuta por lo que pasa en el país.

Del 1 de enero del 2019 al 16 de diciembre de este año, se han registrado 2 mil 130 masacres en México.

Mientras esto ocurre, el presidente Andrés Manuel López Obrador no le da importancia a los baños de sangre. En su mañanera le ha dedicado unos segundos al tema y prefiere hablar de béisbol.

En México están matando a los jóvenes. Del 2019 al 2022 han asesinado a 50 mil 700 muchachos, es decir 35 asesinatos de jóvenes que representan el 25 por ciento de la población mexicana.

