De los 6 minutos oaxaqueños: Ley de Herodes (19:18 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. Resulta que los diputados oaxaqueños de todos los partidos votaron por unanimidad en favor de la Reforma Judicial que fue aprobada en el madrugada en el Senado.

En tan solo seis minutos, sin leer nada, ni conocer la ley todos los diputados priistas, perredistas, panistas, morenistas avalaron por unanimidad la recién aprobada reforma por el Senado en medio de protestas.

La votación fue rápida: 41 votos a favor, incluyendo PRI, PAN y PRD, y sin debate.

Oaxaca se convirtió en el primer estado en dar luz verde a la reforma de López Obrador.

La reforma necesita el aval de al menos 17 congresos estatales para convertirse en ley.

El caso del Congreso de Oaxaca es inédito y marca un récord. A las 03:55, el Senado aprobó la reforma al Poder Judicial. A las 05:52 el Congreso de Oaxaca la aprobó. Sólo 1 hora 57 minutos después.

Pero, ¿qué se puede esperar de los legisladores que se rindieron ante José Murat quien los manejó a su antojo? Gurrión un empresario que se ha prestado a realizar todos los negocios de su vida bajo el halo protector de esa familia. O, Eva Diego que la descubrió el ex gobernador, o la hija de Eviel Pérez que se convirtió en una fiel morenista. Bueno Hasta Fredy Gil y Liz Concha dieron su brazo a torcer. Y, Natividad Díaz y su hermano, que están emparentados con la familia Murat.

Ni siquiera la leyeron, bueno ni la conocen. Pero, si ni siquiera leen el “libro Vaquero” entonces cómo esperar que estos legisladores traidores aprueben algo tan descabellado en solo 6 minutos.

!Seis minutos!

No se rindieron ante la 4T, son cómplices. Salomón Jara jugó bien, se convirtió en el primer gobernador de rendir buenas cuentas al loquito de Palacio y no le costó nada. Los diputados no tienen vergüenza, son una bola de cínicos.

En algún momento tendrán que padecer los estragos de esta locura porque aunque no lo crean resultaron afectados también.

