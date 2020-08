De lo prohibido: Ley de Herodes (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Pues, además de Oaxaca que está totalmente rendida a los brazos de la 4T y de manera loca sus diputados locales, aprobaron una ley loca que pretende reducir la obesidad a través de prohibiciones, castigos y multas y además que viola los derechos humanos de los niños y lo peor va en contra de la libertad de decidir, ahora el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López informó que enviará al Congreso de su estado una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para prohibir la venta, distribución y promoción de comida chatarra a menores de edad, similar a lo aprobado aquí. Solo para recordar lector, Tabasco es la tierra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata entonces de una andanada federal que se irá aplicando en todos las entidades. Terrible. Esto también es para catapultar al subsecretario Hugo López Gatell, responsable de la política implementada en contra del covid-19 y 50 mil muertos.

Ayer, la entrevista que le hizo el periodista Luis Cárdenas a la diputada Magaly López Domínguez, de Morena fue lapidaria, la mostró tal cual es. Nosotros, por supuesto, la subimos desde temprano en las redes y MVS la tiene igual en su barra de comunicación. La legisladora presume que hace ejercicio, que utiliza una bicicleta y una caminadora cotidianamente para mantenerse en forma??? Fue, abarrotera, está excedida de peso, ¿será porque come mucha chatarra? y ahora legisla en contra de su propio origen. Terrible. Por supuesto, otros medios locales en redes nos copiaron hasta la cabeza de la nota, igual como siempre sucede con otros que no tienen ideas nuevas. De pena ajena.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que 23 personas aspirantes a dos consejerías electorales aprobaron el examen general de conocimientos aplicados por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval). Ahora, pasan a la siguiente ronda de ensayo, aplicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Aplicaron 99, entre ellos Isidoro Yescas, pero no logró su objetivo. Mientras que el ex titular de comunicación social durante el trienio de José Antonio Fraguas, Raúl Castellanos Baltazar se encuentra dentro de la lista de finalistas.

Lilly Téllez, Senadora de la República por Sonora, aseguró que no fue recibida una carta que envió al soberbio y protegido de AMLO, Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

“Le estoy pidiendo en la carta que se le den medicinas y que se reanude el tratamiento completo para quince mujeres que padecen cáncer. En esta carta anexé la lista con nombre y apellido y números de teléfono de cada una de esta mujeres”, dijo Lilly Téllez en un video compartido en sus redes sociales.

“¿Qué creen que pasó? En la oficina de López-Gatell ni siquiera aceptaron recibir la carta. El argumento fue que el cáncer es importante pero que no es urgente, que sólo se reciben peticiones por casos de COVID-19″.

En muchos medios afines a la 4T aseguran que el poderoso funcionario la bateó, pero no se trata de eso, es real que no hay medicamentos para las personas que padecen cáncer y se están muriendo sin ayuda del Estado, del gobierno que prometió mucho y les ha dado la espalda en especial a los niños. Terrible.

Ayer difundimos la siguiente nota: Adios a las fiestas infantiles, piñatas, dulces de la Guelaguetza. Esto, de acuerdo a la reforma al Artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes que fue aprobada por el Congreso Oaxaqueño y que establece: la prohibición, distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad.

Lea bien lector, no se puede regalar, ni donar nada a los niños, será un delito. El que tiene la última palabra es el gobernador Alejandro Murat para parar esta locura, pero lo dudamos, no quiere hacer enojar a AMLO y pues los niños en Oaxaca no tendrán libertad de decidir que compran.

Es cierto que hay obesidad en México, pero no es culpa de la industria, todo inicia desde el hogar donde se le enseña a los niños una buena nutrición y la educación sigue en las escuelas que no tienen como base una materia que los ayude a mejorar sus hábitos alimenticios y tampoco se promueve el ejercicio.

La pobreza es otro factor que se le olvida a los Morenos, como en otros países, la comida nutritiva es cara y la llamada chatarra es barata, así de sencillo.

Y, los niños muy pobres de Oaxaca, no se tienen que preocupar por la obesidad, porque en sus hogares ni siquiera hay para comer, entonces ¿cómo les van a comprar golosinas?

Por cierto, ¿cómo le van a hacer para aplicar la ley? Van a tener que contratar a miles de inspectores que seguramente se harán de la vista gorda y pedirán moches a los tenderos que serán los más vigilados. En los grandes almacenes los adultos seguirán comprando los dulces, y todo eso que aborrece Morena, y dentro de las casas se seguirán consumiendo los alimentos prohibidos. Entonces ¿funciona? ¿No sería mejor hacer obligatoria una clase de nutrición o de gimnasia en las escuelas?

