De las pifias: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. El gobernador Salomón Jara lleva apenas un año en el poder y sus cercanos colaboradores en los que confía lo han involucrado en tres pifias o chapucerías que lo han hecho quedar mal ante la opinión pública. Son 3 momentos claves de su gobierno en donde las fallas de su equipo quizás le han dejado un mal sabor de boca, o no. No lo sabemos.

La primera, fue cuando su secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco quien como responsable del evento La Guelaguetza no llenó el auditorio y se tuvo que hacer uso del acarreo de último momento para cubrir decenas de lugares vacíos. La funcionaria demostró que fue rebasada por todo lo que implica la máxima fiesta de los oaxaqueños que requiere mayor preparación. El gobernador salió al paso y admitió que sin duda existen cosas que corregir y calificó como “politiquerías”, los señalamientos en contra de su empleada. Cabe recordar que integrantes de la delegación de Santiago Jamiltepec se intoxicaron con alimentos que contrató la Sectur y la polémica por el presunto plagio de lo que sería la imagen oficial de la Guelaguetza 2023. El 13 de marzo, con bombos y platillos se anunció a la pieza ganadora de entre 75 inscritas, para representar la Guelaguetza 2023, pero esto causó revuelo en redes sociales, desde quienes aseguraron que le faltó colorido hasta que se trató de la copia de otra imagen. Un día después, a través de un comunicado, se anunció el cambio de la decisión tras la controversia que desató “Bordados de Tradición e Identidad” debido a su parecido con una fotografía del artista y fotógrafo Diego Huerta. Aunque de acuerdo con el documento, el jurado no conocía la foto cuando eligió a la ganadora.

La segunda, el consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, junto con la Fiscalía difundieron que el notario público 135, Jorge Alberto Merlo Gómez había sido detenido en Europa. Pues, el señalado presuntamente ligado al Cártel del Despojo, anda libre en Italia, por lo menos desde el mes de octubre; así lo muestran sus redes sociales donde realizaba publicaciones sobre su vida en Europa, dejando en evidencia que las autoridades de Oaxaca no se enteraron de este hecho. El 9 de abril del 2023, la Fiscalía de Oaxaca, junto con la Consejería informaron que Merlo había sido detenido en Italia luego de que se solicitó la ficha roja a la Interpol. Un documento filtrado en redes sociales señala que la corte de Torino consideró que no hay evidencia suficiente para su extradición a México y que corre riesgo de sufrir tratos denigrantes dentro de la cárcel de Oaxaca por lo que habría negado la deportación. Fue entonces cuando Sagrero tuvo que admitir que solicitarían información oficial sobre el estatus legal de Jorge Merlo. Entonces, ¿sino sabía, por qué malinformó a su jefe y lo hizo quedar mal? Los verdaderos abogados oaxaqueños le tienen poco respeto al “consigliere” que no tiene ni la menor idea de lo que hace. Su carrera porril, le obnubila, pero no es él quien carga con las pifias, es otro.

Y, la tercera, apenas el 15 de noviembre, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López demostró su falta de capacidad de negociación con el magisterio oaxaqueño, sus otrora aliados. Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron protestas en varios puntos de Oaxaca contra el primer informe de gobierno de Salomón Jara. Los profesores cerraron los cuatro accesos a las instalaciones del Congreso ubicadas en el municipio de San Raymundo Jalpan, en donde se encontraba Romero, Saymi Pineda Velasco, secretaria de Turismo, Claudina de Gyves Mendoza, titular de la Secretaría de Movilidad Claudina de Gyves Mendoza, así como el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.

Durante el día, hubo cambio de sede, acarreo en autobuses de personas para llenar el Auditorio Guelaguetza, conatos de enfrentamiento entre grupos que buscaban impedir el ascenso de los maestros al cerro del Fortín, cristalazos a autobuses, protestas y quema de lonas y propaganda electoral como resultado del boicot realizado por la Sección 22.

A “Charbelín” no lo toman en cuenta los grupos y organizaciones sociales. Lo ven como el muchacho desaliñado que siempre anduvo tras los apoyos de la clase gobernante, incluso conserva esa imagen.

Son más de 3 figuras dentro del gabinete quienes debido a su falta de preparación hacen quedar mal al jefe quien a cada rato tiene que dar la cara y lo desgastan en temas que a estas alturas ya deberían estar bajo control ya que se trata de los aliados, socios, amigos, pues.

Ya se pagaron los favores políticos, muchos quieren ser diputados, senadores, o lo que sea con tal de seguir en la nómina. ¿Será tiempo de ajustes? ¿Será que es momento de decidir la disputa entre 2 mujeres que afirmaban ser la madre de un niño?

