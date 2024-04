De las afores: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de abril. Ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la periodista de Telemundo, Vanessa Hauc cuestionó al mesías sobre agua y Tren Maya. Por supuesto el siempre grosero y autoritario la denostó e insultó. La comunicadora le dijo en su cara que 3 de cada 10 mexicanos no tienen agua en este país. Su respuesta fue agredirla y mentir. La reportera le pidió respeto y no aceptó los dichos del morenista.

***

La diputada Angélica Ivonne Cisneros quien es la autora de la iniciativa para crear un fondo para las ‘Pensiones del Bienestar’, aseguró que son mentiras de la derecha que se van a “expropiar” los ahorros de la Afores.

Dice que la iniciativa busca lograr un fondo que permita una complementariedad para que los trabajadores se puedan pensionar con el 100 % de su salario y no con el 45%, que según dice, es lo que dan las Afores.

Pues la Consar señala lo contrario ya que asegura que la propuesta de Morena para absorber las Afores de mayores de 70 años, es una trampa electoral para seguir prometiendo mejores pensiones.

Resulta que el gobierno se quiere adueñar de las cuentas abandonadas de las Afores, es decir agenciarse de los ahorros de los mexicanos.

Autoritario y arbitrario es querer apodarse de las afores y quitar pensiones a los trabajadores y pensionados para formar con nuestro dinero una supuesta “pensión bienestar”.

***

El ex auditor Agustín Caso acusa que Auditoría no revisa las cuentas del Tren Maya, Pemex y CFE . El ex funcionario se definió como ‘incómodo’, sobre todo para el titular de la ASF, David Colmenares, quien está en el ojo del huracán ya que La Auditoría Superior de la Federación reconoció errores en la revisión de los costos derivados de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

***

De risa local. Resulta que Cid Clouthier, sobrino de la exsecretaria de Economía Tatiana Clouthier y miembro del equipo de vocería de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, participó en una mesa de debate en representación de Morena en donde al abordar el tema de los ataques en redes sociales dirigidos al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, repitió el insulto utilizado contra el adolescente. El aplaudidor de la 4T ofendió a Jesús Ernesto, el hijo menor de López y lo llamó Chocoflan. El pobre hombrecito, lejos de disculparse y haciendo gala de su cobardía, afirmó que la derecha corrupta ha tergiversado la información, aunque hay video.

***

Claudia Sheinbaum ya anuncia como será el segundo debate. Ahora, defenderá que “AMLO es el mejor presidente de la historia de México, y que somos la envidia mundial”, eso afirmó desde Mexicali donde sus seguidores la abandoraron en pleno evento político.

