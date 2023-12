De la selfitis de Karina: Ley de Herodes (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de diciembre. Selfitis, es lo que al parecer padece la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Oaxaca, Karina Barón quien ha quintuplicado su ego y fortuna. Todos los días la afamada encargada de la seguridad en la entidad nos deleita con sus fotos a primera hora, ya sea para mostrarnos que practica el jogging o compra empanadas en las esquinas, o bien nos presume que anda cerca del mar, o que llega temprano a las reuniones de seguridad. Mire usted, lector en solo unos días esto es lo que ha difundido la funcionaria por si usted está interesado en sus actividades matutinas, aquí le dejamos una serie de imágenes para que las disfrute tanto como nosotros.

La “selfitis” de acuerdo a los expertos, es el hábito de tomar una sobreabundancia de fotos de uno mismo y publicarlas en las redes sociales. Un deseo obsesivo-compulsivo de tomar fotos uno mismo. La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) ha dicho bien claro lo que ya sospechábamos: se llama ‘selfitis’, es un trastorno psicológico y tiene que ver con la falta de autoestima.

Qué hay detrás de la selfitis: causas

Al parecer, el ‘derrape’ narcisista que supone la selfitis funciona, en realidad, a la inversa: cuanto más te “cuelgas” a ti mismo, más necesidad de reafirmación tienes. Es decir, más inseguro eres con respecto a tu propia imagen y todo lo que le rodea y más vulnerable de paso a las reacciones negativas de los otros. En un punto, funciona como una adicción cualquiera.

Pobre del que trabaja para ella que tiene que tomar estas fotos personales todos los días. De risa loca. Con estas fotos, el gobernador Salomón Jara puede estar tranquilo.

***

La última del año. 2023 fue difícil y creemos que 2024 no pinta nada bien por la polarización que ha creado el mesías de palacio en la población. Esperemos que el karma le alcance algún día a él y a su familia. No se vale lo que está pasando en nuestro país. Ha sido una destrucción sistemática. Si gana la corcholata preferida será espantoso. Los ricos haciéndose más ricos y poderosos y los pobres más olvidados que nunca. Mientras esto sucede la militarización del país a todo lo que da, y los mexicanos pasmados, sin darse cuenta de lo terrible que es estar bajo el regimen de la bota. Ni imaginar lo que va a suceder después, pero al mexicano parece no importarle que estamos en manos de los verdes que una vez que han probado las mieles del poder, será difícil que lo dejen. Son los nuevos ricos, y con un poder inimaginable. Esperemos que todo sea una pesadilla y que el año que viene, los mexicanos despierten y se unan en contra de una bola de corruptos, mentirosos, ladrones, embusteros, falsos y todos los sinónimos que se les ocurra, llamados 4T.

***

El 4 de enero, Oaxaca se prepara para recibir a Xóchilt Gálvez, quien estará en el Pañuelito para difundir su mensaje. Esperemos que no le preparen nada como la vez pasada que le enviaron un comité de recepción para hostigarla. Todos los candidatos tienen derecho a visitar la entidad y merecen respeto.

***

Nuestros mejores deseos para el año 2024. Ante todo mucha salud.

