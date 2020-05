De la publicidad oficial: Ley de Herodes (09:10 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de mayo. A partir de este miércoles el gobierno del mesías extiende su publicidad a más de cuatro horas diarias. Y será a través de 4 ruedas de prensa. La primera de 7 de la mañana y se extiende hasta las horas que quiera el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de 4 a 5 habrá otra que informe sobre los programas de bienestar, la tercera sobre los créditos de 25 mil pesos y la última la que encabeza Hugo López Gatell sobre el avance de la pandemia de coronavirus en México. Ayer, hubo solamente 5 reporteros en la reunión con el subsecretario de salud y solo dos preguntas. Así el desgaste de los medios que son vapuleados y criticados por el gobierno de la 4T.

***

No hay cifras reales de lo que sucede con la pandemia del coronavirus. Donald Trump ya dijo que México tiene muchos problemas y su gobierno a través del Departamento de Estado informa a sus ciudadanos que regresen a EU porque los casos de coronavirus están sin control y se incrementan a diario. Mientras esto sucede, el mesías y su mascota acusan a los medios internacionales como El País, el New York Times, y el Washington Post de actuar con poca ética y de estar en contra de su gobierno.

***

Aquí en Oaxaca las cosas en el sector salud no pintan nada bien. Unas enfermeras nos comentaron que a diario mueren muchos pacientes que no son reportados y que el sistema ya colapsó. No hay ventiladores suficientes para ayudar a los oaxaqueños y todo es una ilusión de cifras en los informes que no cuadran con la realidad. Y, lo peor es que tienen que comprar sus cubrebocas y sus caretas de plástico y las lavan todas las noches para tenerlas listas para el otro día. Además tampoco es cierto que puedan descansar en los hoteles que ofreció el gobernador Alejandro Murat y que ellas tienen que regresar a sus casas y son blanco de agresiones. Es terrible lo que ocurre al interior de los hospitales, las enfermeras, los médicos, las personas del aseo, los camilleros, todos están expuestos a la enfermedad. Ya murieron varios médicos en el Hospital de Especialidades y hay internadas varias enfermeras en estado grave. El covid-19 no respeta edades, y no es cierto que solo mueran los que tienen diabetes o enfermedades del corazón, hay personas sin antecedentes que están falleciendo y lo peor es que los que están intubados pues al parecer están destinados a no vivir y si libran el padecimiento quedan con muchas secuelas. El virus es demasiado agresivo y solo se extiende un poco la vida a través de un ventilador y con sedación.

***

Un abrazo solidario a los reporteros y personas que trabajan en los medios ya que algunos se han contaminado con covid-19 y otros han perdido la batalla.

