De la otra mejilla: Ley de Herodes (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. !El colmo! El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un exhorto a la Guardia Nacional a fin de evitar la violación de los derechos humanos de los delincuentes al subrayar que, a pesar de su actuar, merecen respeto porque son seres humanos.

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Tepatitlán de Morelos, el mandatario federal aseveró que todos los mexicanos desean que en el país se establezca un verdadero Estado de derecho y no como antes que había un “Estado de chueco”.

El periódico Reforma difundió que los soldados están hartos de poner “la otra mejilla” y además frustrados de que el mesías nos exponga a todos los mexicanos.

Para el líder de Morena, es más importante la “rifa” del avión que las muertes de los niños, las mujeres y los hombres de México. !Qué triste!

***

El caso de la niña Fátima de siete años que fue encontrada torturada y desnuda en una bolsa de plástico ha causado severos cuestionamientos en la sociedad mexicana.

Mientras que cinco niños y niñas desaparecen a diario en México y, entre ellos, cuatro son asesinados, el presidente ignora el dolor de la familia y culpa al neoliberalismo.

De acuerdo a la lógica de AMLO, para los delincuentes, comprensión, abrazos y becas. Para las víctimas, un “ahorita no” y un “no me gusta que me cambien el sentido de la conferencia”.

Hoy en su mañanera ni siquiera tocó el tema y tampoco se refirió al caso de corrupción al interior de la Conade que dirige su amiga Ana Guevara? Pero de lo sigue hablando es del avión presidencial que pretende rifar de manera ficticia porque ni es suyo, y está impedido para hacerlo.

***

En el periódico El Financiero, Dario Celis difundió que “El gobierno de la 4T asestó un primer golpe seco, al índice de flotación, en el sector inmobiliario. El misil lo dirigió a los empresarios André y Max El-Mann Arazi y Rafael y Teófilo Zaga Tawil.

Se trata de los accionistas de Telra Realty, una empresa que obtuvo en 2014 un contrato exclusivo del Infonavit para desarrollar un programa de Movilidad Hipotecaria, mejor colocido como Cambiavit.

Este negocio se adjudicó poco después de que Alejandro Murat se fuera de campaña a la gubernatura de Oaxaca; de hecho, no había director en el Infonavit cuando se firmó con Telra, pero él lo operó.

La movilidad atendía a la necesidad de los derechohabientes del Infonavit de cambiar de vivienda, aún sin haber terminado de pagar su hipoteca, ante la modificación de sus necesidades habitacionales”.

Murat ya se deslindó, y como es uno de los consentidos del mesías, la ley no se le aplicará, y tendrá como objetivo al priista David Penchyna que seguramente para estas alturas ya no vive en México o sí está aquí pero no lo ven.

