De la misoginia presidencial: Ley de Herodes (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Ayer, miles de mujeres marcharon en la Ciudad de México y en otras entidades exigiendo justicia ante tantas muertes en el país. Una de las las peores experiencias que ha sentido -aunque lo disimule- el presidente Andrés Manuel López Obrador quien minimizó el movimiento nacional. Ni una sola palabra de aliento, o alguna reacción a las demandas genuinas. ¿Pero, qué se esperaban? Amlo, es misógino, y si nos vamos a la historia de su vida así lo ha sido siempre. Hoy, en el poder, demuestra un gran desprecio a la mujer y no le importan las movilizaciones, el seguirá con el tema de “abrazos no balazos”. Hoy, hay una gran ausencia de mujeres, algunas aunque apoyan la convocatoria que nació en Veracruz con el colectivo “las Brujas del Mar” tuvieron que trabajar porque son el sostén de sus casas y viven al día. Pero, seguramente con su corazón apoyan esta idea. Nunca se había visto un movimiento como este y a AMLO no le importa. Su esposa, una mujer preparada lo apoya, porque guarda un silencio cómplice. Y, sus funcionarias igual. La peor, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien sugirió que sean los hombres los que no trabajen el próximo 9 de marzo para que las mujeres “sacudan” al país.”Salgamos y ocupemos el espacio público solo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”, publicó en su cuenta de Twitter.

Extrañamente para tapar la movilización, en Celaya, Guanajuato fuentes policiacas reportaron la explosión de un coche bomba y en donde dos agentes federales resultaron heridos.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó que el atentado ocurrió alrededor de las 18:45 horas del domingo afuera de las instalaciones de la GN, junto al C-4 y en las inmediaciones de donde se celebra la feria de Celaya.

Testigos informaron que un hombre estacionó la unidad y se retiró del lugar en otro vehículo.

Después del estallido tuvo lugar una movilización de bomberos, Protección Civil, las Fuerzas de Seguridad del Estado, del Ejército y GN.

Las mujeres dieron el ejemplo, pero unos días antes, no olvidemos, la movilización de miles de estudiantes en Puebla.

La marcha que encabezaron los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) llevaba en la vanguardia cartones y efigies de Ximena Quijano, Antonio Parada y Francisco Tirado, los dos primeros alumnos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el último de la máxima casa de estudios. Todos ellos, ultimados junto con el chofer de Uber, Josué Vital, el pasado 23 de febrero en la región de Huejotzingo.

Los cálculos oficiales más conservadores admitían que no eran menos de 50 mil las personas que tomaron parte, pero el Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla, que organizó la movilización, afirmó que fueron más de 150 mil alumnos de más de 80 instituciones de educación superior quienes ayer salieron desde muy temprano a la calle para protestar en contra de la violencia y la inseguridad pública.

Más allá de las cifras, lo cierto es que ha sido, sin duda, la marcha más grande y plural de la que se tenga memoria en el estado. Porque no solo se trata de la cantidad, sino del origen y objetivos que tienen los centros de estudios a los que representan esos jóvenes: universidades públicas y privadas, institutos, tecnológicos y organismos especializados en la investigación social.

¡Si no puedes renuncia, nos traicionaste!”, gritaba la multitud de inconformes frente a Casa Aguayo donde despacha el morenista Luis Miguel Barbosa quien con su forma prepotente salió a decirles: “yo formé parte de marchas, así es que no me están enseñando a mostrarme en la calle”.

Así las cosas, al parecer 30 millones de mexicanos se equivocaron y ahora sufrimos. Se espera que por la situación de la epidemia del coronavirus y el petróleo las cosas se pongan peores. ¿Más?

Por cierto, la popularidad de AMLO sigue a la baja.

Compartir