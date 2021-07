De la guinda Oaxaca: Ley de Herodes (07:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de julio. Uno de los aliados del gobierno oaxaqueño es el ex Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) Benito Nacif quien ayer en su columna El Economista escribió “De cara a las elecciones de 2022 y 2023, el PRI enfrenta un panorama poco alentador. A juzgar por los resultados de 2021, se enfila a perder Oaxaca e Hidalgo en 2022″.

Se perfila el triunfo de Morena en Oaxaca, es decir, los priistas serán dejados con un palmo de narices e incluso habrá una transición tricolor a guinda.

Aquí está todo perdido para el PRI porque se entregará el poder a la gente del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Resulta que algunos estados como Oaxaca no presentaron resultados de 15 playas. La Cofepris señaló que el nivel de consideración de playas aptas y no aptas, utilizado por las instituciones para establecer si una playa implica o no un riesgo sanitario, se constituye de conformidad con los lineamientos de la OMS, que es de 200 enterococos por 100 mililitros de agua.

La comisión resalta que la medida de calidad del agua no significa una apertura de las playas o de la seguridad en ellas para ser visitadas, considerando la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19.

Tres playas en Tonalá, Chiapas, no presentaron resultados, así como ninguna de las 31 playas de Guerrero; 10 de Jalisco; 13 de Michoacán; y 15 de Oaxaca.

Y ya estamos en periodo vacacional de Verano.

De acuerdo a Oaxaqueños contra la corrupción habrá un gasto millonario en la Guelaguetza virtual y que las empresas que fueron contratadas todos radican sus oficinas en el mismo lugar.

