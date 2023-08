De la bajeza de Alito: Ley de Herodes (06:19 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. !Qué asco Alito Moreno! Resulta que a unos días de que se lleve a cabo la etapa final en el Frente Amplio por México que será el 3 de septiembre, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decide jugar chueco y da a conocer que a su militante no le alcanzan los números en las encuestas y que mañana el tricolor fijará postura ante esta situación, es decir, dejó entrever que Beatriz Paredes declinará a favor de Xóchilt Gálvez.

Fiel a su estilo, el cuestionado ex gobernador ahora decide romper con lo pactado y actuar como siempre lo ha hecho, de acuerdo a sus intereses cupulares. Así de sencillo.

Si gana Xóchilt, perfecto, pero sin trampas como las de Alito que rompe con el Frente unos días antes. Esto le da la razón al macuspano cuando critica que el Frente es una farsa.

De acuerdo a una encuesta, Xóchilt solo le gana a Beatriz por 12 puntos, es decir nada. Gálvez ha tenido que conquistar los corazones de los mexicanos recorriendo el país, mientras que Beatriz serena ha ido a pocas entidades y ha dado decenas de entrevistas.

La inercia que traía Xóchilt al principio era muy buena respecto a sus competidores dentro del Frente, pero se desinfló y ahora se estancó. Amén a la campaña de odio que arrancó el mesías desde palacio y sus gobernadores aplaudidores. Además, hay que tener en cuenta la andanada de los diputados que denunciaron a Xóchilt.

Mientras a Claudia Sheinbaum le está saliendo todo bien, incluso los medios tan criticados por el presidente se han unido a su campaña, como es el caso de la hija del periódico El Universal, que participa activamente con la ex jefa de Gobierno. Además, ha concedido entrevistas a medios que estaban vetados por la presidencia de la República.

Beatriz Paredes no se merece esta bajeza de su líder, no al último del proceso. Es necesario que se concluya para darle certeza a los mexicanos que decidieron participar que se trata de algo limpio y no de los acuerdos de los líderes como Alito, quien por cierto es compadre de López Obrador.

