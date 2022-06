De felices los cuatro a amor de tres: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de junio. Era la asamblea de la unidad —sin unidad— para que siga la Cuarta Transformación. Presentes las tres corcholatas de AMLO para el 24: Claudia, Adán y Marcelo. Faltaba uno que el Presidente tiene congelado por insumiso: Ricardo Monreal.

Al coordinador de los senadores guindas no lo invitaron al desayuno de los presidenciables, organizado por Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Ningún aspirante que no haya sido señalado por el dedo de YSQ tenía derecho de sentarse en la mesa. Testigos de honor eran diez gobernadores de Morena. En la mesa, también el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

La titular de seguridad, Rosa Icela Rodríguez; la del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el vocero presidencial, Jesús Ramírez.

El desayuno no era para ser “felices los cuatro”, como dice la canción de Maluma, sino “amor de tres”, del grupo Aroma.

Monreal, el gran ausente, dijo a los reporteros de la fuente del Senado que no fue invitado a sentarse con las corcholatas. Mario Delgado le llamó para pedirle que invitara a la bancada guinda al acto público que se celebró después del desayuno, pero de la exclusiva comilona, nada.

El zacatecano se veía tranquilo y en ocasiones hasta sonriente. No se privó de mandar un mensaje a sus adversarios internos, que provocó “encabronamiento”. Dijo el senador: “Para mí, no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas de manera anticipada…”.

-¿Es un acto anticipado de campaña? —se le preguntó al senador.

-Eso lo tendrá que calificar el Instituto Nacional Electoral —pero enseguida destacó—, yo vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras. Todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña.

-Usted puede denunciar, senador —le dijo una reportera.

-Yo no voy a denunciar a nadie, quiero llevar la fiesta en paz. Son compañeros del movimiento y me vería muy mal denunciando a un compañero por estas infracciones. No lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos.

Otro obstáculo que Monreal ve para su postulación como candidato de Morena a la Presidencia es el método de encuestas para elegirlo. Sabe que YSQ ya dio la instrucción de que no se haga una, sino dos mediciones para sacar al ungido.

-Ya es oficial que será por encuesta, ¿qué va a hacer?

-Pues vamos a ver qué Dios provee.

Antes de retirarse, dejó un mensaje a los militantes: “No voy a declinar, voy a luchar porque creo en que la transición política tiene que continuar.

* La nota política está hoy en el PRI. Alito Moreno, líder del CEN, se reúne con expresidentes de ese partido que firmaron una carta en la que le solicitan reunirse a la brevedad para hablar del “momento especialmente delicado” por el que atraviesa el otrora partidazo.

Al encuentro convocado a las 10:00 am van los firmantes Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy del Mazo, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho Quiroz; Pedro Joaquín Coldwell, Humberto Roque, Miguel Ángel Osorio Chong, y uno que no firmó, pero que estará presente: Roberto Madrazo. Le pedimos a Madrazo que nos confirmara si asistirá al cónclave y qué expectativas tiene. Respondió:

“Sí voy a ir y seguiré insistiendo en la necesidad de que Alejandro haga a un lado sus aspiraciones personales y ponga por encima el interés del partido. Sé que él se escudará en los estatutos diciendo que fue electo por cuatro años. No comprende que los resultados electorales son importantes para el partido y los suyos son desastrosos”.

También buscamos al excandidato presidencial del PRI Francisco Labastida. Pronosticó que no se llegará a ningún acuerdo.

“Alito cree que tiene el control del partido y que todos los fracasos se deben a que son elecciones de Estado. Su interés es él y solamente él, no quiere ir a la cárcel, por eso quiere ser algo en la próxima elección federal para tener protección jurídica”.

Moreno, en efecto, ya convocó al Consejo Político Nacional y a los comités estatales. Sus detractores aseguran que les pedirá que lo respalden para que siga en la presidencia del CEN.

El cónclave se realiza en los momentos más difíciles de la nonagenaria historia del partido dominante en México durante casi todo el siglo XX. Todas las palancas de alarma se bajaron con los mediocres resultados de la coalición Va por México el pasado 5 de julio: Morena se llevó cuatro de seis gubernaturas y el PRI perdió el registro en Quintana Roo, donde fue solo, por motivos inconfesables.

La coyuntura no favorece al exgobernador de Campeche. Diversos grupos de priistas, encabezados por Fernando Lerdo, Encarnación Alfaro y José Ramón Martel, reclaman la guillotina no sólo para Alito, sino para todos los integrantes del CEN del PRI.