De expulsiones: Ley de Herodes (06:00 h)

*** Mientras que la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde asegura que los medios son los que exageran con los casos de violencia y muerte en México, el Cártel Jalisco Nuevo Generación ya utiliza vehículos artillados con Minigun, es decir con una ametralladora multicañón capaz de disparar hasta 10 mil balas por minuto para sus ataques; autoridades aseguran que esta artillería refuerza la seguridad de Nemesio Oseguera, líder de esta organización criminal. Así el país de la 4T.

En su comparecencia ante el Congreso, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Julieta Mejía Ibáñez, le pidió “no ser el gallo de pelea” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

la legisladora aprovechó para para referir cuál debería de ser el papel de la persona que esté a cargo de una de las dependencias más importantes del país, entre lo que destacó que no se puede atacar a otros poderes de la unión.

***

Karina Barón, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública insiste en que la inseguridad se soluciona entregando uniformes chafas y patrullas a los policías. No sabemos si la funcionaria ha visto un video en donde dos borrachos someten a policías porque no tienen entrenamiento y adiestramiento. Ayer, en la mañanera de seguridad presumió cifras alegres que no convencen a nadie. En fin. Así las cosas.