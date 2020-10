De denuncias y cochineros: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. En una carta muy larga que ayer subimos en nuestra agencia, el Colectivo de Ciudadanía Mujeres hizo una denuncia muy delicada a través de una carta que dirigen al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al gobernador Alejandro Murat, entre otros, en donde expresan preocupación y total rechazo hacia la violencia sexual ejercida por parte de profesores de la carrera de Derecho de la Universidad del Istmo Campus- Ixtepec contra alumnas de esa carrera y el abuso de poder y hostigamiento que han ejercido autoridades de esta casa de estudios contra el profesorado que ha dado el apoyo y acompañamiento a las alumnas.

Indican que desde el 2019, alumnas de la Licenciatura en Derecho y de la Maestría en Derecho de la Energía de la UNISTMO informaron a las profesoras Monsserrat Sánchez Moreno y Virginia Ilescas Vela, del hostigamiento y abuso sexual contra ellas por parte de tres profesores de dichas carreras, así como por las amenazas de feminicidio por parte de un alumno de la misma licenciatura.

Las docentes dieron aviso a las autoridades académicas del campus Ixtepec: C. Israel Flores Sandoval, Vicerrector Académico; C. Cora Silvia Bonilla Carreón, Jefa de Carrera de la Licenciatura en Derecho y C. José Luis Ayala Álvarez, Abogado General de la UNISTMO quienes se negaron a iniciar algún tipo de investigación, revictimizaron a las alumnas y emprendieron hostigamiento laboral y procedimientos administrativos ilegales contra las dos profesoras en principio y después afectó también al Maestro Héctor Ortega por haber denunciado actos de intimidación y acoso escolar contra las alumnas que decidieron alzar la voz.

Ante la complicidad y omisión de autoridades universitarias que permitió a los agresores seguir actuando con impunidad, las agraviadas denunciaron públicamente los hechos el pasado 8 de marzo, durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, exigiendo a directivos de la UNISTMO, a instituciones de procuración e impartición de justicia estatales y organismos defensores de derechos humanos, su urgente intervención para investigar y sancionar a los responsables.

En consecuencia, los funcionarios de la UNISTMO Ulises Gaytán Casas y Cora Silvia Bonilla Carreón con un sector del alumnado de las Licenciaturas en Derecho y Administración Pública, encabezaron una campaña de desprestigio en medios de comunicación locales y digitales contra las profesoras que han dado acompañamiento a las víctimas; y Hernán Castillo Villalobos, profesor de la Licenciatura en Derecho ha organizado a diversos grupos porriles dentro de la comunidad estudiantil para intimidar y violentar a las víctimas mediante conductas de acoso escolar.

A petición de los profesores señalados como agresores y con la anuencia del Rector de la UNISTMO SUNEO C. Modesto Seara Vázquez, se dio inició un nuevo procedimiento administrativo contra las profesoras, bajo el argumento de que la denuncia pública desprestigia la imagen de la institución educativa, a pesar de que existen procedimientos en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en los que se investiga a los docentes.

¿Qué opina el gobernador Alejandro Murat? ¿Ya realizaron una investigación?

***

Es día de denuncias. Los Servicios para una Educación Alternativa A.C. Educa difundieron un “Ya Basta” y exigen la cancelación de los megaproyectos de muerte que afectan sus vidas.

“A nuestros hermanos y hermanas que luchan contra la imposición del corredor interoceánico, el tren maya; los Chimalapas y los Valles Centrales de Oaxaca que están en una lucha permanente contra las Compañías de la muerte: las Mineras; le decimos que estamos juntos en esta lucha porque tenemos claro, que defendemos el derecho que tenemos a la vida misma”.

***

La pandemia del Covid sigue viva, el último contagio entre los funcionarios del gobierno oaxaqueño es el del titular del Secretariado de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas quien aunque no lo oficializó como debería, tiene Covid-19.

En el gabinete de Alejandro Murat se han contagiado de coronavirus los secretarios de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura Gabriel Cué Navarro, de Desarrollo Social y Humano, Yolanda Martínez López, del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, Samuel Gurrión Matías, de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez Girón, quien se volvió a reinfectar, su secretario privado Guillermo Alejandro Nassar Piñeyro, quien fue el primero en dar positivo el 19 de mayo del presente, también Carolina Monroy del Mazo, jefa de la Oficina de la gubernatura.

Algunos diputados locales tienen Covid-19 como Aurora López Acevedo quien lo dio a conocer a través de su cuenta de twitter.

El 14 de septiembre Maximino Vargas Betanzos, subsecretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca (SCTG) murió víctima de la enfermedad, unas semanas más tarde la madre de ex titular de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña también falleció.

En Oaxaca 7 ediles han muerto a causa del coronavirus.

Oswaldo García Jarquín, presidente municipal de la capital del estado dio positivo, así como Dante Montaño Montero de Santa Lucía del Camino.

Una decena de ediles de otros municipios también han resultado contagiados.

Esperemos que todos los que se han contagiado logren superar la terrible enfermedad.

***

Un saludo al Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud quien hace unos días cayó al interior de su casa y se fracturó la cadera. Ya fue operado y al parecer va evolucionando de manera positiva.

***

Un cochinero en la UABJO. Esto nos envío el maestro Víctor Hugo López.

“Me permitiré hacer solo un comentario, es importante desde luego poder dirimir diversos aspectos que se están presentando en nuestra universidad eso lo entiendo muy bien, porque además así es la democracia, pero solo para hacer un poco de memoria les quiero expresar lo siguiente.

El rector Eduardo Bautista es producto de una imposición del gobierno de Gabino Cué y Jorge Castillo.. y no vi y leí las inconformidades o a caso ya se nos olvidó cómo llegó este rector…por otra parte; ahora resulta que somos de memoria corta y se nos olvida que fuimos reprendidos y golpeados por la policía dentro de las instalaciones universitarias en las instalaciones del ICE-UABJO por órdenes de Eduardo Helmes y ahí NO ví protestando a los que hoy se desgarran las vestiduras vociferando intromisión del gobierno.

Lo digo con todas sus letras una MAFIA del tamaño de Eduardo Helmes solo puede combatirla el gobierno..La vida universitaria volverá a su realidad cuando Eduardo Helmes y Eduardo Bautista estén fuera del manejo de los recursos de la UABJO, ó que desean compañeros que sigan siendo ellos quienes continúen llevando el rumbo de la Universidad, ?? ellos tienen en nómina a cientos de porros que utilizaron para incendiar la puerta de Alcalá.. acaso no lo recordamos?.

Es necesario que regresen nuestros compañeros a sus centros de trabajo para normalizar la vida académica y no lo vamos a lograr si estos personajes continúan en la administración de la UABJO, y si para eso se tiene que tomar decisiones extremas, pues vayamos juntos y se tiene que hacer.. la UABJO lo merece y la sociedad nos lo exige.

Además no todo está escrito, donde están cuando se les convoca, donde están cuando nos han golpeado, donde han estado cuando tenemos que cerrar y tomar unidades académicas por diversos problemas.. no compañeros nada es fácil.. pero más aún esto aún no termina y pueden pasar muchas cosas.

Puedo aceptar las opiniones de aquellos con quien he camino y he luchado pero hay maestros de otros grupo que pretende hacer ruido y solo son voceros de otras fuerzas. Tengamos cuidado. Les reintegro mi compromiso y la lucha no debe ser entre nosotros .. abrazos.”

Y, ahora el rector quiere ser diputado y seguramente lo va a lograr. Deja una institución hecha pedazos.

Compartir