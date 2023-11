De cómplices, desmanes y soberbia: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. Detuvieron a, uno de los amigos y cómplices de. Resulta que fue el gobierno de Oaxaca a través de la Fiscalía General en colaboración con su homóloga en la Ciudad de México aprehendieron al ex titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), por el delito de “Uso ilícito de atribuciones y facultades”, en perjuicio patrimonial del gobierno del estado.

De acuerdo con la causa penal 565/2023, obtenida de las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCO), se realizaron pagos indebidos por un monto superior a los 50 millones de pesos para la realización de una obra localizada en la zona de Símbolos Patrios. Aunque, son más de 200 millones de pesos los que Lazcano robó con la anuncia del ex priista Murat.

Desde el 2016 Lazcano se desempeñó en diferentes cargos, uno de ellos fue el de jefe de la oficina de la Gubernatura. Después fue director general centro STC Oaxaca en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, posteriormente fue coordinador general del Comité Estatal de planeación para el Desarrollo de Oaxaca, y finalmente flamante secretario de Infraestructura.

Una gran carrera delictiva del clan.

***

Pobladores de Teojomulco incontrolables. Ayer, causaron destrozos, mantuvieron a trabajadores del gobierno de Oaxaca secuestrados en sus oficinas, quemaron basura, agredieron a mujeres, robaron un arma de la policía, causaron destrozos a automóviles y como cereza del pastel amarraron al soberbio y prepotente subsecretario de Sego, Edgar Gandarillas.

Otra vez la incapacidad de Jesús Romero López quien de verdad no puede con el cargo, lo rebasan las organizaciones, los partidos, los pobladores, sus amigos, sus enemigos, sus aliados, sus contrarios, defensores, todos. No hay día que no meta en problemas a su jefe. Ayer, su brazo derecho Edgar Gandarillas a quien mandó a negociar con los rijosos, los encendió más con su actitud poco afable.

No hay negociadores que con mano firme lleven a cabo la delicada labor de cabildeo. Y, todo el desorden y los desmanes durante el Primer Informe de la esposa del gobernador.

Por otro lado los normalistas en manifestación con la anuncia de otrora “aliado” Flavio Sosa, quien es el jefe del gabinete y de manera complaciente acelera los conflictos. Según solo iba a quedarse en el cargo 70 días, pero ya se perpetuó.

¿Es momento de cambios? No lo sabemos, no tomamos esas decisiones.

***