De Aldama consiguió su título honorífico de Oaxaca durante un viaje oficial a México con Ábalos (15:30 h)

España, 28 de octubre. El empresario madrileño Víctor de Aldama, investigado por la Audiencia Nacional por su papel en la trama Koldo de cobro de comisiones irregulares por la venta de mascarillas a distintas administraciones dependientes del PSOE, entre otros, no obtuvo su credencial mexicana hasta un día después de un segundo viaje con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El también presidente del Zamora Club de Fútbol, venía presumiendo de contar con un estatus diplomático de cónsul honorífico de España en el Estado de Oaxaca, algo que utilizó para abrirse, presuntamente, puertas en el país. No obstante, como bien dejó claro Exteriores en una actualización de finales de febrero, cuando estalló el caso, no hay constancia de que De Aldama contase con tal rango.

Ahora, resultado del análisis judicial y de la documentación de la oficialmente denominada Operación Delorme, El Independiente ha comprobado que De Aldama sí cuenta con una titulación concedida por Sader Pedro Matar Orraca, en el momento Coordinador General de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Oaxaca. Pero lejos de ser un cónsul, la acreditación se limita a identificarlo como “promotor cultural, turístico comercial y económico del Estado de Oaxaca”.

El papel, que así lo indica [a continuación], está fechado el 5 de febrero de 2019, un día después de que Ábalos viajara a México para “ofrecer la colaboración en materia de infraestructuras y transportes”. Así lo indica la nota de prensa de Fomento publicada en la previa. A ese viaje acudiría con Koldo y De Aldama, así como con más miembros de su equipo. El estatus obtenido, por tanto, es inferior al utilizado tanto antes como después de esta concesión.

El documento, en todo caso, reconoce un “cargo honorífico” dado por Oaxaca para “que siga impulsando y promoviendo las potencialidades de la comunidad oaxaqueña” en las distintas modalidades antes mencionadas, como el turismo, el comercio y en lo cultural. Ello, sin la existencia de “relación contractual” con la Administración y solo guiado por “la buena fe y la liberalidad de los promotores”. Igualmente, la letra pequeña del documento asegura que quien lo ostenten “no podrán reputarse” ser “representantes legales del Estado”.

En el viaje de febrero del 4 de febrero, tal y como constata la Unidad Central de Operaciones (UCO), De Aldama acompaña a Ábalos y a Koldo desde Madrid y, al menos, que se sepa, participa en un encuentro con el senador mexicano Ricardo Monreal. Dicha reunión se recogió en la web de la institución del país norteamericano, pero tras estallar el caso de las mascarillas, ha sido borrado. No obstante, el propio senador lo publicó en su cuenta de Twitter, ahora X. Y hay restos de la nota, que puede leerse en otros lugares de la red en el que se ha replicado. Ésta justifica el encuentro para “fortalecer los lazos de amistad y de cooperación entre ambas naciones” e identifica a los presentes en su “delegación ibérica”.

Son Carmen Librero, presidenta de Ineco -empresa de ingeniería y consultora pública de Transportes a la que, según la UCO, los chats de la trama recopilados apuntan a una primera adjudicación a dedo para pruebas serológicas internas en mayo de 2020-; el jefe de gabinete de Ábalos, Ricardo Mar -al que también se menciona en las conversaciones de la trama a la hora de querer contactar con el entonces ministro-; su director de Comunicación, Alfredo Rodríguez, Koldo, descrito como asesor; el embajador de España en México, Juan López Dóriga; y De Aldama, descrito ya como “cónsul honorario” el día 4 de febrero.

Se deja constancia en una nota en la que se comunica el 6 de febrero el regreso de Ábalos a Madrid, que en la tarde previa visitó Oaxaca de Juárez “para mantener encuentros de trabajo con el gobernador de dicho Estado mexicano, Alejandro Murat, y otros representantes del Gobierno de esta región”. La reunión, como indica un comunicado oficial mexicano, aconteció para impulsar infraestructuras en la zona. Hay varias fotos, pero ni siquiera en la más amplia [mostrada a continuación, y donde sí aparece Koldo García], está presente De Aldama, que probablemente también acudió.

Ábalos y Koldo García posan con las autoridades de Oaxaca, el 5 de febrero de 2019, en una foto oficial

Allí se le habría expedido el documento aprovechando la visita. Queda en el aire si fueron suficientes sus vínculos previos con la Estado para lograr ese reconocimiento, o derivó la decisión de su proximidad al ministro y al trato gestado con Murat. Dos semanas antes, tanto Ábalos como el gobernador coincidieron en Fitur.

Identificado como cónsul dos meses antes

Precisamente, en una cita previa con Murat, de la que él mismo dejó constancia en sus redes, Koldo -tal y como explica en uno de sus autos el juez Ismael Moreno-, ubica haber conocido formalmente a De Aldama allí. Fue el 12 de diciembre de 2018. No hay, aparentemente, comunicado disponible de Moncloa sobre el viaje. Ambos aparecen en las dos últimas fotografías, a diferencia de la cita de febrero. Y ahí, según la UCO, el empresario ya se anunciaba como cónsul. Algo que, según se cita en la web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, no es así. Desde 1990 y aún en la actualidad, el cónsul honorario de España en Oaxaca es Manuel Alonso Serrano.

Esta unidad policial afirma en sus informes que, pese a las declaraciones de García, hay indicios suficientes como para pensar que la relación ya venía allanada con anterioridad. Empezaría, al menos, en octubre, posteriormente al nombramiento de Ábalos como ministro tras la moción de censura al PP de junio de 2018. En su equipo estaría integrado Rubén de Aldama, hermano del presunto conseguidor -no está siendo investigado- y chófer y escolta del ministro entonces. Hechos como que Ábalos posase en octubre de ese año con la camiseta del Zamora CF, en ese momento recién adquirido por Aldama y uno de sus socios inmobiliarios en el Grupo Vivir, refuerzan en argumento.

El vínculo mexicano de De Aldama

Entre el encuentro con Ábalos de diciembre en Oaxaca y el viaje oficial conjunto de febrero, hubo al menos otro traslado de De Aldama por negocios con el Estado de Oaxaca. En concreto, fue el 5 de enero, junto al CEO de Globalia, Javier Hidalgo, para instaurar una nueva ruta turística en la zona con Air Europa en la que él habría hecho de intermediario. Hay imágenes de ambos junto a Murat visitando el aeropuerto de Huatulco. Cabe destacar que recibió pagos de 10.000 euros a través de una de las empresas implicadas en el cobro de comisiones irregulares, MTM 180 Capital SL. Aunque estos servicios sí se habrían ajustado a lo legal. No hay que olvidar tampoco que Air Europa rescatada por el Gobierno tras la pandemia, y recibió 615 millones de euros en ayudas, algo para el que la valoración de Transportes fue esencial.

Los vínculos de De Aldama con el país azteca empiezan a aflorar tras la compra del club de fútbol. Llegaron en septiembre de 2018 contratos para promocionar el turismo en Oaxaca y Huatulco, así como el vino Cavall 7, una entidad que había trabajado con grandes equipos mexicanos como el Nexaca o la Selección. Ello generó sorpresa, por el interés en un equipo español de categorías inferiores. Después se produjeron las reuniones mencionadas. Y en verano de 2019 se sumó Air Europa a las camisetas. Megalab a la que se vincula a los socios de De Aldama, señalados por elaborar, presuntamente, un falso informe covid a Ábalos, también figuró bajo los dorsales. Según la investigación, la conversión del Zamora CF a sociedad anónima deportiva (S.A.D) se habría hecho con dinero de la trama: 1,3 millones para la compra de un paquete accionarial por parte de De Aldama.

