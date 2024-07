De abuso de autoridad: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de julio. ¿Había necesidad de actuar de violentamente en las oficinas de la Confederación Nacional Campesina de Oaxaca? ¿Había necesidad de llevarse detenido a Amando Bohórquez y a su hija Alma Ruth? La Consejería del Gobierno de Oaxaca que preside el impresentable Geovany Vásquez Sagrero rescindió el contrato de comodato de las instalaciones de a CNC en la capital oaxaqueña y el pasado jueves con lujo de violencia, el pequeño funcionario se presentó con policías y privaron de la libertad a las personas que allí se encontraban. La dirigencia nacional del PRI ha guardado silencio antes esto, y la estatal igual. ¿Qué no todos los procedimientos jurídicos y administrativos tienen un cauce? La privación del derecho de posesión debe estar ordenada por la autoridad competente y garantizarse las formalidades esenciales del procedimiento incluido el derecho de audiencia. ¿Sagrero tienen facultades para presentarse y ordenar este abuso de autoridad? No estamos defendiendo al PRI, su dirigencia no lo hace. Lo que no es correcto son las formas. Lo mismo hicieron con las oficinas de la CNOP, y el líder estatal calló. Al otrora poderoso partido lo están dejando sin patrimonio y esto tiene cola y se llama Murat. Ufff. Los que jugaron chueco salieron ganando, Avilés, Benitez, Pérez serán legisladores. Terrible la falta de ética. Avilés y el padre de Gaby Pérez fuero líderes del PRI, y la del rebocito rosa estuvo en la dirigencia, y ahora dizque son Verdes, aunque no conocen nada de ecología y la otra ultra Morena. La historia pondrá a cada uno en su lugar.

***

La semana pasada se llevó a cabo una misa en memoria del ex secretario general de Gobierno, Jorge Franco en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Desde estas líneas les enviamos un abrazo fraterno a sus familiares. Jorge, era un hombre ejecutivo, duro pero que cumplía con sus decisiones. No se andaba con medias tintas. Era negro o blanco, pero nunca gris. Durante su paso por el tricolor ganó todas las diputaciones y regresó al tricolor el poder que habían perdido durante el problema con el magisterio. Leímos muchos comentarios negativos hacia su persona, pero el político ya no está, y lo menos que se puede hacer es pensar en la familia, en los hijos en la esposa que se quedan en la horfandad. Además, los gobiernos estatales lo consultaron, lo hizo Gabino, lo hizo Murat. ¿Entonces? Que descanse en paz.

***

Esto reveló el periódico UnoMásUno “Al poderoso arsenal que ya en manos de los grupos criminales mexicanos se añadió, en años recientes, un poderoso misil portátil utilizado para destruir tanques de combate y atacar vehículos aéreos, de acuerdo con un reportaje de USA Today. Testimonios obtenidos por el periodista Steve Fisher refieren que al menos dos cárteles tendrían en su poder ejemplares del FGM-148 Javelin, un artefacto diseñado en 1989 por las compañías Raytheon y Lockheed Martin para equipar al ejército y el cuerpo de Marines de Estados Unidos. Un oficial de Seguridad a nivel federal mexicano, quien accedió a conversar bajo anonimato, reveló que las autoridades han decomisado dos lanzamisiles Javelin a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación en fechas y ubicaciones no reveladas”.

***

Un abrazo fraternal a mis amigas Luz Divina, Tema y Mónica Zárate Apak por el sensible fallecimiento de su madre Doña Temita.

