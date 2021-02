De 329 delitos sexuales en Oaxaca, 11 % de las víctimas eran estudiantes: Consorcio Oaxaca (20:37 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. El feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de medicina en Chiapas, quién fue abusada sexualmente en la comunidad dónde realizaba su servicio social, fue denunciado por ella misma ante las autoridades correspondientes, sin embargo nadie la escuchó.

Seis meses después su cuerpo sin vida fue localizado dentro del cuarto donde vivía. Este caso ha generado indignación a nivel nacional, de ahí que Consorcio Oaxaca, analizó datos sobre la violencia sexual contra las jóvenes estudiantes en la entidad.

Los datos recuperados de la Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca reflejaron que del total de mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales -329 casos del 1 de diciembre a la fecha-, el 11 por ciento eran estudiantes (37 casos).

Se observa que tan sólo tres regiones del estado suman 84 por ciento de las agresiones sexuales a mujeres estudiantes: Valles Centrales con 20 casos; Mixteca con 7 casos e Istmo con 4. La cifra más alta de agresiones contra ellas han sido los abusos sexuales, con 17 casos; violación, 13 casos y acoso sexual, con 8.

De acuerdo con la organización feminista, el 46 por ciento de las agresiones sexuales a estudiantes suceden en la calle o la comunidad (17 casos); 35 por ciento ocurre en la escuela o espacios escolarizados (13 casos); 14 por ciento se registra en la casa (5 casos) y 5 por ciento ha ocurrido en el trabajo (2 casos).

Los datos revelan que 73 por ciento de las mujeres estudiantes que han sido víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes que se ubican en el rango de los 4 a 17 años de edad (27 casos).

Son profesores los principales agresores sexuales (12 casos) a estudiantes; le siguen compañeros de trabajo o escuela, familiares y conocidos (11 casos) y desconocidos (10 casos). Dos casos no cuentan con esta información.

Consorcio Oaxaca, señaló que en pleno contexto de pandemia por Covid-19, la violencia sexual contra las mujeres estudiantes no se detiene, por el contrario, sigue sucediendo tanto en espacios públicos como cibernéticos, tal fue el reciente caso de una alumna de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad La Salle Oaxaca, quien fuera víctima de acoso sexual cibernético por parte de dos profesores, quienes a pesar de haber sido removidos de su función como una medida correctiva de la institución, no resuelve la urgente necesidad de realizar acciones que garanticen la prevención, la no repetición y sanción de estos delitos, para que niñas y mujeres estudiantes ejerzan su derecho a educarse en contextos libres de violencia de género.

Y a en marzo de 2020, profesoras y estudiantes de la Universidad del Istmo, campus Ciudad Ixtepec, denunciaron que tres profesores de la licenciatura de Derecho ejercían violencia sexual y hostigamiento contra ellas, y a pesar de que las autoridades educativas lo sabían, su actuar ha sido a favor de estos presuntos acosadores.

En ese mismo período, las estudiantes del Colegio de Bachilleres de Oaxaca denunciaron -a través de los tendederos del acoso- las agresiones y hostigamiento que venían padeciendo en 7 planteles educativos, por lo que fueron despedidos 6 profesores.

Sin embargo, el resultado de estas y otras acciones son exigencias de la sociedad civil y el estudiantado, más no de las instancias correspondientes que deberían generar medidas que garanticen una vida libre de violencia para todas las mujeres en Oaxaca.

En el estado, a pesar de que las víctimas de violencia sexual y sus familias se atreven a denunciar ante autoridades educativas e institucionales, sus voces siguen siendo ignoradas, pues la impunidad y negacionismo es una característica del gobierno encabezado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quién inicia su quinto año de gobierno con un total de 12 feminicidios, tan sólo en lo que va de 2021.

