Dan tijerazo al INE por más de 4 mmdp (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. La mayoría de los diputados federales de Morena alistan aprobar el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que se discutirá esta semana en la Cámara de Diputados, en el que harán realidad un recorte de recursos a organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral (INE).

El recorte será por cuatro mil 475 millones de pesos, por lo que quedará en 20 mil 221 millones de pesos su presupuesto para 2023, año en que se harán elecciones locales en el Estado de México y Coahuila; esto en medio de la discusión de la reforma electoral y de los ataques que desde la Cuarta Transformación se hacen todos los días hacia el instituto.

En contraste, el Proyecto de dictamen que ya está circulando, confirma un aumento de seis mil 342 millones de pesos para la Secretaría de Bienestar, encargada de operar y repartir el dinero de los programas sociales. De tal manera que de 408 mil 290 millones de pesos que había solicitado, ahora tendrá 414 mil 632 millones de pesos.

El 11 de octubre pasado, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que “la asfixia presupuestal se ejerce como una manera de minar la autonomía y la capacidad operativa de los organismos electorales”.

De acuerdo con el detalle del documento, los recursos que le fueron reasignados a Bienestar serán destinados para la Pensión de las Personas Adultas Mayores (tres mil 841 mdp) y a la Pensión para las Personas con Discapacidad Permanente (dos mil 500 mdp).

REDUCEN A AUTÓNOMOS

El proyecto que será sometido al Pleno de la Cámara de Diputados esta semana también refleja un recorte de 103 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); al Consejo de la Judicatura Federal le quitan mil 286 millones de pesos; al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 35 millones de pesos.

También sufrirán recortes la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con tres millones de pesos menos; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que le quitan 17 millones de pesos y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) con 18 millones de pesos menos.

Los órganos legislativos también sufrirán una disminución en su presupuesto, el Senado tendrá 140 millones de pesos menos de los solicitados; la Cámara de Diputados 204 millones de pesos menos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá 122 millones de pesos menos.

En tanto, la Secretaría de Gobernación tiene un ajuste al alza de 47.5 millones de pesos, los cuales estarán destinados al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos y a promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

Para el ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal propone un gasto neto presupuestario de 8.3 billones de pesos, lo que se traduce en un aumento de 11.6% real respecto al ejercicio fiscal anterior. De tal forma, se estima un incremento en el gasto programable pagado de 8.2% en términos reales respecto del monto aprobado para el ejercicio fiscal 2022.

…Y PAN llama a defenderlo en marcha

El panismo, en el marco de la 25 Asamblea Nacional Ordinaria, cerrará filas en defensa de la libertad, la democracia, el INE y los tribunales electorales, ante la afrenta directa que orquesta el régimen morenista con su regresiva reforma electoral, aseguró su presidente nacional, Marko Cortés.

El dirigente panista informó que después de la asamblea, que tendrá lugar el próximo fin de semana, se sumarán a la marcha cívica para defender al INE “y protegerlo de las garras del gobierno, que pretende desmembrarlo y acabar con décadas de democracia y lucha por los derechos político electorales de los mexicanos”.

Consideró necesario que la sociedad civil haga un llamado a todos los partidos “que se dicen opositores, para que juntos le pongamos un alto a Morena”.

“Terminando nuestra asamblea, los panistas nos sumaremos a la marcha cívica en defensa del INE. El gobierno y Morena están subestimando a la sociedad, la fuerza que tenemos como Nación, quieren acabar con todo lo que logramos con luchas de muchos años”, advirtió Cortés.

PRI votará en contra del proyecto

En la antesala de la discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, ha advertido su voto en contra y llamó a los gobernadores y presidentes municipales a que reclamen lo que merecen para su estados y municipios.

El coordinador de los diputados federales priistas, Rubén Moreira, explicó que para la mayoría de los estados no hay recursos para infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, obras educativas, para proyectos del IMSS y del ISSSTE, no hay un peso para pueblos mágicos, salud o seguridad, situación que no sucede en las entidades de Tabasco y Quintana Roo, por los proyectos del Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Dijo que, para los diputados federales del PRI es importante que antes de que inicie la discusión, que los mexicanos sepan quienes están a su favor y quienes limitan los recursos, que solo se reflejan en cantidades onerosas en los programas insignia del grupo mayoritario de la Cuarta Transformación.

“Esa es la realidad de México, a los grandes motores del país, como Nuevo León y Coahuila, que requieren recursos para seguir produciendo y servir a los mexicanos, no se les da inversión”, expresó.

Rubén Moreira reiteró que mientras Morena no modifique el proyecto, la bancada tricolor votará en contra porque no están de acuerdo que, por cuarto año consecutivo, el Gobierno federal repercuta con el presupuesto en programas de salud, educación, empleo e infraestructura, así como en las necesidades de las mujeres, la niñez y la adolescencia; y en las personas con discapacidad.

