Dan resultado de autopsia de niño que cuidó a su mamá con Covid-19 (15:15 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de abril. José Eduardo, el niño que cuidaba a su mamá enferma de Covid-19, no tenía el virus en su cuerpo, indicó la autopsia que le fue practicada.

La madre de José Eduardo, Adriana, quien trabaja como taxista en el municipio de Ecatepec, indicó que su hijo murió por una descarga eléctrica pero no tenía Covid-19.

Adriana también señaló que a sus tres hijos, dos gemelos de 12 años y una jovencita de 15, no se les han practicado la prueba de coronavirus, por lo que desconoce si tienen el padecimiento.

A la taxista se le practicó el domingo una nueva prueba de Covid-19 y espera que el resultado sea negativo.

“El jueves fue la primera vez que me dijeron que era negativa, por conteo, no por prueba. El viernes, cuando me internaron, me hicieron la prueba como a las cinco o seis de la tarde, porque sí me hicieron muchos estudios. Una media hora antes de que mi hijo falleciera, me informan que ya se había erradicado el virus”, dijo.

José Eduardo de 14 años cuidó a su madre durante su padecimiento de Covid-19, y el pasado viernes él se quedó en casa mientras su mamá fue al Hospital de Las Américas, cuando Adriana volvió notó que su hijo había muerto.

Adriana relató que su hijo se hizo cargo de ella y sus hermanos, la alimentó, la ayudó, estuvo siempre de su mano y fue un pilar para su familia, sobre todo fue motivo de alegría

El menor se electrocutó al conectar la bomba de la cisterna en la casa, porque ese día llovió en Ecatepec.

Información y foto:Ejecentral

