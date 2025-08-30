Dan de alta a joven involucrado en incidente eléctrico tras no presentar secuelas en su salud (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informa que a las 20:38 horas del pasado jueves 28 de agosto, fue dado de alta el adolescente de 14 años involucrado en un incidente eléctrico por corriente alterna de bajo voltaje, en el Parque Primavera Cho Ndobá.

El paciente permaneció bajo observación por 72 horas, lapso en el que fue valorado por un equipo médico multidisciplinario del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso IMSS Bienestar, que confirmó que presentaba buenas condiciones de salud y sin secuelas relacionadas con el hecho; por lo que pudo regresar de manera segura a su hogar acompañado de su familia.

SSO reitera que la atención médica integral, oportuna y de calidad, es una prioridad del Gobierno del Estado, subrayando la coordinación interinstitucional y la capacidad del personal de salud para salvaguardar el bienestar de la población.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir