Curiosidad por el alcohol inicia a partir de la adolescencia: Alcohólicos Anónimos (18:15 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 21 de septiembre. Este lunes inició la Novena Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los Jóvenes, con el lema ¿seré demasiado joven para ser alcohólico?, la cual caminará el 26 de septiembre del presente año, en la cual buscan compartir su mensaje a aquel grupo de edad, para abatir el problema del alcoholismo.

En el marco del evento de inauguración, que es realizado por la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos (AA) región Oaxaca-Mixteca, dieron a conocer que en la mayoría de los casos por curiosidad el consumo de alcohol inicia en la adolescencia.

“Nosotros sabemos que esta enfermedad inicia precisamente a esa edad, en la adolescencia o juventud. Todos los que estamos en Alcohólicos Anónimos sabemos que nuestro alcoholismo inició a esa edad, porque a esa edad somos vulnerables para adquirir ese mal, iniciamos por curiosidad o invitación y lo que se empieza jugando, se termina llorando”, insistió.

Agregaron que el ingerir alcohol a esa edad, trae muchas consecuencias, a corto, mediano y largo plazo en la salud, así como en lo emocional y social, de igual forma trunca sueños y metas.

Dos jóvenes, un hombre y una mujer, contaron cómo cayeron en esta enfermedad y la forma en que lograron salir con el apoyo de Alcohólicos Anónimos.

“A veces yo me digo hubiera sido mejor que hubiera llegado desde muy antes, porque yo con mi manera de beber o con mi manera de drogarse empecé desde los 16 años, pero fue detonante porque yo consumía de todo, hoy entiendo que no es necesariamente ser muy joven para tener los problemas con la forma de beber o de drogarse. También el grupo de Alcohólicos Anónimos hay mujeres, si nos podemos quedar los compañeros no son morbosos, a pesar de todo, los jóvenes estamos invitados, esos viejitos, así como yo les decía, son los que me están enseñando a vivir”, agregaron, respectivamente los jóvenes.

También en el evento participó el doctor Eleazar Caballero, de las Unidades Médicas Especializadas-Centros de Atención Primaria en Adicciones (Uneme-CAPA), la psicoterapeuta, Yuridia Avilés, el concejal electo de Huajuapan, Carlos David López Mora, y en representación de la autoridad municipal, acudió el director de Salud, Alberto Oscar Antonio Vieyra.

