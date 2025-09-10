Cuñado del morenista Ricardo Monreal se integra a la ‘nueva Corte’ (19:00 h)

García Marroquín resulta cuñado directo del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, así como del gobernador de Zacatecas, David Monreal.
En su Facebook, Gerardo García indicó que “este 1° de septiembre de 2025 marco el inicio de una nueva etapa en mi vida profesional: me integro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un momento histórico para el país”.
“Por primera vez, las y los ministros de la SCJN resultaron elegidos mediante voto popular, reflejando un cambio profundo en la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Esta nueva integración se conforma por nueve integrantes, y resultará presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco”.
Abundó que asume el “compromiso con responsabilidad, respeto institucional y plena convicción de contribuir, al fortalecimiento del Estado de derecho y a una justicia más cercana, accesible e incluyente”.
Agradeció “profundamente a quienes forman parte de mi camino. El deber de servir al país me inspira a seguir trabajando con integridad, ética y responsabilidad”.
De manera extraoficial, Gerardo García se integrará como director de la Coordinación de Sistematización y Compilación de Tesis, por lo que sería una designación directa de la Presidencia de la Suprema Corte.
Finalmente, la nueva Corte entró en funciones el pasado 1 de septiembre, con un cúmulo de más de mil asuntos pendientes de resolver.
Deja un comentario