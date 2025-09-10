Cuñado del morenista Ricardo Monreal se integra a la ‘nueva Corte’ (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. Gerardo García Marroquín, esposo de María del Refugio Monreal Ávila, se integró a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo titular es Hugo Aguilar.

García Marroquín resulta cuñado directo del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, así como del gobernador de Zacatecas, David Monreal.

En su Facebook, Gerardo García indicó que “este 1° de septiembre de 2025 marco el inicio de una nueva etapa en mi vida profesional: me integro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un momento histórico para el país”.

“Por primera vez, las y los ministros de la SCJN resultaron elegidos mediante voto popular, reflejando un cambio profundo en la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Esta nueva integración se conforma por nueve integrantes, y resultará presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco”.

Abundó que asume el “compromiso con responsabilidad, respeto institucional y plena convicción de contribuir, al fortalecimiento del Estado de derecho y a una justicia más cercana, accesible e incluyente”.

Agradeció “profundamente a quienes forman parte de mi camino. El deber de servir al país me inspira a seguir trabajando con integridad, ética y responsabilidad”.

De manera extraoficial, Gerardo García se integrará como director de la Coordinación de Sistematización y Compilación de Tesis, por lo que sería una designación directa de la Presidencia de la Suprema Corte.

Finalmente, la nueva Corte entró en funciones el pasado 1 de septiembre, con un cúmulo de más de mil asuntos pendientes de resolver.