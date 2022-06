Cumplen siete días sin energía eléctrica habitantes de Sinicahua (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 1 de junio. El presidente municipal de San Antonio Sinicahua, Roberto Bautista Hernández, denunció que Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha querido restablecer la energía eléctrica a los habitantes del barrio San Isidro, luego de que se quedaron sin el servicio a causa aparentemente de las granizadas ocurridas el 25 de mayo.

“Pues las familias nos jalan las orejas, ya que dicen, por qué no hacemos reportes, porque no vamos a ver. La verdad es que hasta el momento no tienen luz estas familias, que viven en un paraje. Me parece que vinieron nada más a checar, qué cosa pasó, quién sabe, ya no se reportaron, esa es la molestia de la agente”, indicó.

Recordó que el 26 de mayo, al día siguiente de las granizadas, reportó lo ocurrido, así también lo hizo la Coordinación Regional de Protección Civil, pero a siete días, sigue sin restablecerse el servicio.

El munícipe refirió que hay constantes fallas de la energía eléctrica en el resto del municipio, y que el problema es que CFE no ha informado los motivos.

En otro orden de ideas, el primer concejal dio a conocer que por el huracán “Agatha”, que se ha degradado a Depresión Tropical, hay lluvias ligeras en el municipio de San Andrés Sinicahua.

“Gracias a Dios está lloviendo con mucha calma, con tranquilidad, no hay granizo, ni viento, no hay nada, pura lluvia. Usted sabrá que como campesinos nosotros necesitamos agua de las lluvias, esto ayuda a ciertas familias de este pueblo”, agregó.

Las lluvias también dejaron sin energía eléctrica a los habitantes del casco municipal de Santa María Zacatepec, pero la mañana de este martes fue restablecido el servicio.

