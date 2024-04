Cumple Pedro Vásquez Villalobos 6 años de ser Obispo de Antequera, pide a la familia promover vocación sacerdotal (19:00 h)

IV DOMINGO DE PASCUA

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

HOMILÍA DE MONS. PEDRO VÁZQUEZ VILLALOBOS,

ARZOBISPO DE ANTEQUERA OAXACA

Oaxaca de Juárez, 21 de abril. Interrogaban a los apóstoles después de la Resurrección y después de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, porque en un momento hicieron la curación de un paralítico, que estaba pidiendo limosna y les pidió al apóstol Pedro y al apóstol Juan que le dieran algo y Pedro le dijo: “no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo, levántate y camina” en nombre de Jesucristo y aquel paralítico comenzó a caminar, un milagro más del Señor, así como había hecho caminar a los paralíticos, oír a los sordos, hablar a los mudos, resucitar a los muertos, liberar a los poseídos, el Señor seguirá haciendo milagros y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, Dios sigue haciendo milagros, Jesús Nuestro Señor sigue haciendo milagros. Recordemos que siempre que se hacía un milagro, el Señor resaltaba, antes de hacer el milagro, la fe y públicamente decía: qué grande es tu fe, qué grande es tu fe.

Ojalá y siga siendo grande nuestra fe para alcanzar los milagros, los milagros.

El Señor prometió acompañarnos, no dudemos del acompañamiento de Dios, de la presencia de Dios, de la cercanía de Dios en nuestras vidas y, hoy, es el domingo del Buen Pastor, y hemos escuchado este Evangelio y el Señor se presenta como el verdadero Pastor, como el Buen Pastor que da la vida, da la vida por sus ovejas y en este fragmento del Evangelio que hemos escuchado, tres veces dice que da la vida, da la vida y si usted se siente oveja del rebaño del Señor, nunca se le debe de olvidar que Él, Buen Pastor, ha dado la vida por usted, por usted.

Haga suya la Palabra Divina, el Señor Jesús, el Buen Pastor, ha dado la vida por mí y me ha dicho que me conoce, me conoce, y tenemos qué preguntarnos ¿usted conoce al Buen Pastor, lo conoce?

Para conocer a Jesucristo Buen Pastor, ahí está en el Evangelio, pero no nos quedemos con leer el Evangelio y pensar en la persona de Jesús. Para conocer al Señor hay que estar en íntima comunión con Él. El conocimiento de Jesús Buen Pastor no está aquí, en nuestra mente, debe de estar en nuestro corazón. Bajemos lo que hay en nuestra mente bajémoslo aquí, al corazón, y en este corazón sintámonos amados, amados, conocidos por el Buen Pastor.

A veces, en la vida, creemos o pensamos que para Dios no contamos, para Dios no contamos, porque aquí, entre nosotros, nadie nos toma en cuenta y queremos aplicar eso a Dios. Si aquí nadie me toma en cuenta, si aquí nadie se fija en mí, si aquí nadie me valora, creemos que eso también es de Dios hacia nosotros, entonces usted no conoce al Buen Pastor, porque está pensando que ese Buen Pastor actúa y se comporta en una relación con usted como se comportan tantas personas en su propia familia, en su trabajo, en la comunidad.

Conozca al Buen Pastor y para el Buen Pastor usted vale y vale mucho, tanto que dio Su vida por usted. Doy mi vida por las ovejas, no dijo por unas cuantas, por mis ovejas y usted debe de sentirse una oveja del rebaño del Señor Jesús y ese que dio la vida por nosotros, que es el Buen Pastor, nos dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a Su Hijo y Él dice: nadie tiene amor más grande por el amigo que el que da la vida por él.

¿Sigue usted dudando del Amor Divino? ¿Sigue pensando que para Dios usted no cuenta? ¿sigue pensando que Dios a usted no lo valora? ¿Se sigue sintiendo despreciado por Dios, por el Buen Pastor? Por favor, ya no viva así, porque si usted vive así, sintiéndose despreciado por Dios y por los que le rodean, pues se va a dedicar a despreciar y no se va a dedicar a amar.

Dedíquese a amar y siéntase amado, porque así es, así es. El Buen Pastor nos dijo hoy que sus ovejas escuchan Su voz, escuchan Su Voz.

¿Usted se pone a escuchar a Dios? ¿tiene momentos de escucha, de intimidad con Dios? ¿Es capaz de escuchar a Dios a través de la voz de las personas con las que usted convive? ¿en su familia y fuera de su familia escucha a Dios?

Dios nos habla a través de los acontecimientos de la vida… ¿sabe leer la Voz de Dios en esos acontecimientos? ¿deja que el Espíritu Santo que habita en su corazón le ayude a hacer un discernimiento de las cosas que pasan para pensar como piensa Dios?

Mis ovejas escuchan Mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, ellas me siguen y el Señor, hoy, en este domingo del Buen Pastor, quiere que pensemos en que también todos nosotros somos llamados a ser buenos pastores.

Ustedes me dicen a mí, usted es nuestro pastor, usted es nuestro pastor. Acepto, porque Dios me llamó a ser pastor inmerecidamente, inmerecidamente y quiero ser un buen pastor. Su sacerdote también es un buen pastor, debe de ser un buen pastor, pero si nos quedamos en la figura de los Obispos, del Papa, de los sacerdotes, sólo pensando que ellos son los únicos pastores, estamos equivocados, nuestro campo, sí, es de un pastoreo del Rebaño del Señor. A mí el Señor me ha confiado el rebaño de la Arquidiócesis de la Antequera Oaxaca, el próximo jueves cumplo 6 años de ser su pastor en la Arquidiócesis, que si no me equivoco es el 25 de abril y un 25 de abril yo llegué a tomar posesión de esta Iglesia particular, Arquidiócesis de Antequera Oaxaca. He vivido con ustedes 6 años, he aprendido con ustedes a ser un Arzobispo y ustedes me han enseñado a amar a Dios, a vivir con Él y a servir.

Gracias por sus enseñanzas, gracias porque cuando nos miran, yo sé que en su vivencia de fe, usted mira a Jesucristo, gracias por mirarnos así. Vuelvo a decir, somos indignos, pero Dios nos eligió y ante esa elección que Él hace, nosotros solamente tenemos que decir: sí, sí, aquí estoy para hacer Tu voluntad y sé que siempre oran por su Obispo, para que sea un buen pastor y también oran por sus sacerdotes, para que sean buenos pastores. Gracias por sus oraciones, gracias, las seguimos necesitando, pero también quiero que usted, papá, mamá, se sienta pastor, ahí tiene en su casita un pequeño rebaño que usted tiene que guiar, usted tiene que orientar, motivar, aconsejar, hablar a los oídos y al corazón, a sus hijos. Imite a Jesucristo Buen Pastor y sea usted, padre, madre de familia el pastor de la familia, de sus hijos y guíelos, guíelos.

Le pido a Dios que todas nuestras autoridades civiles se sintieran guías y pastores de las diferentes comunidades y no dueños del rebaño, no lobos rapaces, que se sintieran servidores, como nosotros debemos de sentirnos servidores y aquí también diría a todos los servidores de nuestras comunidades, sean servidores, no son dueños del rebaño, no son dueños de los trabajos, son servidores, somos servidores.

Hoy, el Buen Pastor nos cuestiona y nos dice muchas cosas, ojalá le escuchemos y le respondamos y ante esa gran necesidad que tiene el mundo de las vocaciones y aquí entendamos las vocaciones a la vida sacerdotal, expreso de nuevo la gran necesidad que tiene todo nuestro Oaxaca, porque no somos los únicos, también Puerto Escondido, Tehuantepec, Tuxtepec, Mixes, Huautla y esta Arquidiócesis necesitamos de muchos sacerdotes, pero primero se promueven en la familia, en la familia. Promuevan en la familia la vocación a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, promuévanla, de ahí van a salir los sacerdotes, no salen de otra parte, salen de la familia, de su casita, de ahí, de su casita.

Sigamos orando, pero también sigamos contemplando con ojos de pastores, a nuestros hermanos y en especial a los jovencitos, contemplémoslos y atrevámonos a decirles: ¿nunca has pensado en ser sacerdote? ¿nunca has pensado ser una religiosa? Atrevámonos a decirlo, atrévete papá, mamá, atrévete abuelito, tío, amigo, vecino, atrévete a decirlo.

Le decimos a Dios que aumente las vocaciones, pero también hay que decir a los que están ahí, a nuestro alrededor, a quienes nos encontramos, hay que decirles algo, dígales algo. Usted tiene que ser la voz del que llama Nuestro Señor, sea esa voz y toque al corazón y llame.

Dios bendiga su trabajo, su vivencia y nos siga acompañando en todo este momento. Sentimos necesidad de vocaciones, pero tenemos que ser promotores, todos tenemos que ser promotores.

Dios bendiga nuestra Arquidiócesis, Dios bendiga a nuestras familias y que el Buen Pastor nos siga enseñando a todos a ser eso, buenos pastores, a conocer nuestras ovejas, a hablarles y a escuchar también su voz.

Que María nos acompañe, como acompañó a Su Hijo Jesucristo y acompañó a los apóstoles en todo ese trabajo de pastores.

Que María interceda por todos nosotros y nos alcance las gracias que necesitamos.

Que así sea.

