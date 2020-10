Cumple Guadalupe Barragán 50 años como sacerdote (22:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. Este 9 de octubre el padre José Guadalupe Barragán Oliva cumple 50 años de sacerdocio.

El padre Barragán, como muchos oaxaqueños lo conocen, nació en el Rancho La Vega, Jalisco, un 12 de diciembre de 1942, en el seno de una familia humilde.

Y desde muy joven, -declaró en entrevista para ADNSureste-, entendió cual sería su vocación, cuando su madre le contó que desde que era niña siempre le pidió a Dios que le diera un hijo sacerdote.

“Y él la escuchó, porque ese sacerdote soy yo”, aseguró orgulloso.

Recordó que después de estudiar en el Seminario, estudió la licenciatura en Derecho Canónico en Roma, la licenciatura en Ciencias Sociales en la Uabjo y atendió por más de 14 años la pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca.

Entre sus trabajos principales, destacó el haber atendido la investigación para la causa de los beatos Mártires de Cajonos.

A lo largo de su vida, dijo, ha estado al frente de diversas parroquias como la de Pinotepa Nacional, Jalatlaco, los Siete Príncipes, San Francisco Telixtlahuaca, el Infonavit 1o. de Mayo, Indeco Xoxo, San Juan del Estado, fraccionamiento el Rosario y actualmente en Perpetua y Felícitas donde debido a la pandemia por Covid-19 también ofreció misas en línea.

“La mayor satisfacción en mi vida ha sido llegar a este momento, y que Dios me haya permitido llegar como sacerdote, que los oaxaqueños me hayan aceptado, eso me da mucho gusto”.

“A lo largo de estos años Dios me ha concedido muchas cosas como el poder estudiar otras carreras, todo lo que logré Dios me lo ha dado, yo no busqué nada”, reconoció.

Afirmó que él no ha estado triste, ni tampoco ha tenido momentos de desilusión, “todos han sido más momentos de alegría, no tengo de qué quejarme”.

Sobre si alguna vez pensó en dejar el sacerdocio, aseguró que no ha pensado en dejarlo jamás, ya que fue una ilusión en su vida.

Al cuestionarlo si no extrañaba el no haber tenido hijos, respondió que él se sentía feliz por su vida.

“Nunca he pensado en ser algo más, no he tenido motivos de tristeza ni de arrepentimiento gracias a Dios, solo tengo que agradecer a Oaxaca lo que me ha dado, al presbiterio, a los Obispos, y renuevo este compromiso de obediencia y reverencia, gracias a todos mis hermanos que me han arropado en este ministerio sacerdotal”, puntualizó el padre Barragán Oliva.

