Cumple Gobierno de Salomón Jara con pueblos con bajo índice de desarrollo (20:00 h)

San Esteban Atatlahuca, Oax. 2 de junio. Cumpliendo con su palabra con los pueblos de Oaxaca, puesta incluso antes de su campaña, el Gobernador Salomón Jara Cruz arribó a esta comunidad de la Mixteca que, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se suma a los 100 municipios con menor índice de desarrollo en nuestro estado.

En este marco, el Mandatario Estatal manifestó que en esta nueva etapa que se vive en Oaxaca, las comunidades ya no estarán solas como en el pasado, “van a tener acompañamiento, nunca más un gobierno marginando a su pueblo, al contrario, vamos a acompañarlo”, reiteró.

Junto a la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca Irma Bolaños Quijano, dio a conocer que como parte de las acciones concretas para esta localidad, en programas de infraestructura, pavimento y red de distribución se destinará un monto de un millón 800 mil pesos; en materia de vivienda se contempla un millón 500 mil pesos para cocinas ecológicas y pisos firmes.

De igual forma, el Jardín de Niños Indígena Enrique C. Rebsamen tendrá una inversión de 450 mil pesos; mientras que en materia de salud se destinarán cerca de un millón de pesos, y en el rubro educativo correspondiente a equipo y mobiliario escolar serán 400 mil pesos.

Salomón Jara dijo también que el programa de autosuficiencia alimentaria tendrá un millón de pesos, en tanto que en apoyo a jefas de familia a través de la Tarjeta Margarita Maza se distribuirán cerca de 500 mil pesos.

Con el Sistema DIF Oaxaca se aportarán 500 mil pesos para distintos programas del organismo y en capacitación de policías habrá 40 mil pesos.

Luego de dar a conocer en qué consistirán los programas de apoyo a la comunidad, aseguró que “no podíamos dejar de venir y que pasaran los seis años, olvidarnos y que sean los presidentes quienes vayan a Palacio a hacer su gestión, nosotros tenemos que estar aquí”.

Dijo que esta visita representó una oportunidad para que la comunidad conociera a quienes integran su gabinete y que este se pusiera a la orden del pueblo.

“Antes a los gobernantes no les importaban las comunidades, pero ustedes nos apoyaron de corazón y tenemos que corresponderles”, manifestó.

Ante el presidente municipal de la comunidad José Ángel García Sandoval, sostuvo que su gobierno se caracteriza por ser sencillo, humilde y trabajador, “este es un gobierno sin corrupción, sin moches, sin comisiones, un gobierno honesto, sin lujos, nada de venir en helicóptero para presumir a la comunidad, por carretera se conoce la realidad, por eso quiero ayudar para que se rehabilite el camino”.

En ese sentido refirió que enviará a personal técnico para iniciar con los trabajos de reparación de la vía de comunicación que conduce al municipio, “el camino no es un lujo, es una necesidad para nuestros pueblos”.

Refirió que no es la primera vez que ha ido a la comunidad, ya que rememoró su visita acompañado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se admiró que en Oaxaca se tienen recursos naturales de primera, pero lo que hacía falta es un buen gobierno, a decir del hoy mandatario federal.

“Vengo con ustedes a que hagamos un buen gobierno en beneficio de todas y todos”, afirmó.

Respecto a las personas en situación de desplazamiento de la localidad de Guerrero Grande, mencionó que su gobierno ha instalado un observatorio para garantizar el respeto a sus derechos humanos, también se ha inscrito a mujeres a la Tarjeta Margarita Maza, entre más acciones que atiende de manera puntual.

“No será ni la única ni la última vez, quiero ver que estén trabajando y que no nos engañen, vamos a cumplir y verificar el lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, finalizó.

