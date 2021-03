Cumple 5 días paro de Policías Estatales, mesa de diálogo continúa (15:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. El estado de Oaxaca cumple hoy cinco días de paro de labores de la Policía Estatal, en tanto las comisiones de los inconformes y el gobierno continúan las negociaciones para destrabar el conflicto iniciado desde el pasado viernes 19 de marzo.

Ayer, después de cuatro días sin recibir respuesta a sus demandas, entre las que destacan un aumento salarial y las renuncias del secretario de Seguridad, Ernesto Raúl Salcedo Rosales, del subsecretario Guillermo del Pozo, y del Comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago José, los uniformados marcharon del Cuartel ubicado en San Bartolo Coyotepec hacia el zócalo de la capital oaxaqueña.

Después de esta movilización, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa llegó al Cuartel de la Policía Estatal para acordar una mesa de negociación con los cientos de policías que se encuentran en paro.

Frente a todos, el Mandatario pidió abrir una conversación para hacer una definición que permita avanzar de acuerdo a la realidad del estado.

Sostuvo que tomaría en consideración la demanda de la destitución de sus mandos, pero al final quien encabezaría las definiciones sería él.

“Sino hay un acuerdo me comprometo a dialogar, pero todo de acuerdo a la realidad porque lo que no se pueda no se va a poder, escucharé lo que tenga que decir la comisión pero la decisión final la tomo yo porque es mi facultad como gobernador, a mí me gusta hablar y dialogar y cuando se acaba el diálogo tenemos que seguir hablando con orden y respeto”, manifestó frente a los policías.

La comisión negociadora del gobierno estatal la integra el secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López y el secretario de Administración, Germán Espinoza Santibáñez y por parte de las uniformados nombraron a una docena de compañeros de las diversas áreas de la dependencia.

Ayer, la comisión no concretó acuerdos por lo que hoy después de las 17:00 horas volverán a dialogar con los representantes de los estatales.

Esta crisis en seguridad es equiparable a la de septiembre del 2014, cuando los elementos de la Policía Estatal también pararon labores durante 17 días en la administración del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo.

En esa protesta lograron la renuncia del entonces secretario Alberto Esteva Salinas, a quien le cuestionaron la claridad en las partidas presupuestales, y quien minimizó la inconformidad de los servidores públicos.

En ese año los uniformados lograron un 10 por ciento de aumento salarial, además de frenar el uso excesivo del color naranja dentro de la corporación, similar a la del partido Movimiento Ciudadano en el que militaba el ex funcionario.

Durante la gestión de Esteva Salinas la inseguridad en Oaxaca se incrementó como nunca antes, sobre todo en los robos del que los mismos policías fueron víctimas.