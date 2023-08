Cuitláhuac García acusa al Gobierno Británico de intromisión y doble moral en caso de muerte de teniente de Semar (21:19 h)

Veracruz, 3 de agosto. El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se lanzó contra el gobierno del Rey Carlos III y acusa al Reino Unido de proteger a Karime “N” y de intromisión en el caso de la muerte de Gloria Cházaro, teniente en la Secretaría de Marina (Semar).

En conferencia de prensa argumentó para sus acusaciones contra el gobierno Británico de doble moral ya que proteger a Karime “N” y luego se entromete en el caso de la muerte de Gloria Cházaro, teniente en la Secretaría de Marina (Semar) y primera mujer comandante de un barco militar en el país, porque a su juicio (del gobernador) se trató de un suicidio.

“Sugerir la intervención lo que representa la embajada no es cualquier cosa, y que es una doble moral pedir que se esclarezca ese caso y por el otro proteger a Karime “N” en su sistema judicial”, señaló.

La embajada Británica exigió el esclarecimiento de la teniente Gloria Cházaro, quien la madrugada del 11 de junio, su hermano encontró el cuerpo de ella colgado de una escalera de la casa familiar en el municipio de Fortín de las Flores, luego de que la teniente había estado en un bar con algunos familiares y con su prometido, con quien se enfrascó en una discusión.

En represalia a la duda que estableció la embajada británica sobre la fiscalía de Veracruz García Jiménez pidió también se aclare el caso de la expresidenta del DIF estatal Karime “N” acusada de desviar 224 millones de pesos a través de empresas fantasmas.

“Entonces le pido lo mismo que se aclare el caso porque siguen protegiendo a Karime “N” a la embajada del gobierno británico en México. El gobierno de México no tiene esa doble moral, porque nosotros no hemos invadido ningún país, no hemos explotado recursos naturales de las colonias británicas, como ellos lo hicieron, somos un país pacifista”, agregó.

Dijo que no se niega el derecho internacional de levantar la voz por justicia “pero viniendo de un gobierno que tenemos relación diplomática hay los mecanismos para solicitar eso, también le pedimos a la embajada Británica que nos aclare porque siguen protegiendo a Karime “N”. Ya que ellos no cuidaron las formas diplomáticas del respeto que nos merecemos lo hago de esta manera pública”.

La Embajada Británica en México y el programa de becas Chevening del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico pidieron este martes a las autoridades mexicanas esclarecer la muerte de Gloria Cházaro, teniente en la Secretaría de Marina (Semar) y primera mujer comandante de un barco militar en el país.

Finalmente cabe señalar que en un comunicado, las instituciones lamentaron el fallecimiento de la teniente, quien en 2018-2019 cursó una maestría en el Reino Unido con la beca Chevening y llamaron a las autoridades correspondientes realizar las investigaciones pertinentes con perspectiva de género.

