¡Cuidado! Supuestos miembros de Morena piden tu INE para “renovarla” (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. Recientemente ha trascendido a través de redes sociales un nuevo modus operandi de fraude y robo de datos previo a las elecciones que se vivirán en 2021.

Se trata de estafadores que simulan pertenecer al partido que encabeza la Cuarta Transformación, y es así, con su chaleco falso de Morena, que los impostores acuden a las viviendas de las personas para solicitar su credencial y ofrecerles una supuesta “actualización” o “renovación” para que puedan votar.

Al respecto, Uuc-kib Espadas, consejero del INE y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores aseguró que no hay datos que permitan suponer que se tratan de un partido político, hay denuncias pero es un caso no esclarecido, pero evidentemente no actualizan las credenciales.

Fue durante una entrevista radiofónica con Salvador García Soto para el programa “A la una” que el experto en materia electoral destacó que todas las credenciales que vencieron en 2020 son válidas para próximas elecciones.

Son mentiras directas, eso no existe de actualizar la credencial, las que vencían a finales de 2019 han sido revalidadas hasta después de 2021 (…) No tienen porque preocuparse, mientras no sea la campaña de actualización no deben entregar su INE a nadie”, puntualizó.

En suma, el consejero del INE aseguró que se trata de un delito que es competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por lo que instó a la ciudadanía a que, en caso de sufrir un delito similar, reportarlo al 01 800 8 33 72 33.

