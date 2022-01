Cubrebocas KN95 o N95: ¿se pueden reutilizar? (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de enero. Debido al incremento en el número de casos de COVID-19 por la variante Ómicron, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han considerado recomendar el uso de mascarillas con un estándar más alto de protección; es decir, los cubrebocas KN95 y N95, según citó el diario Washington Post.

Sin embargo, por su alta demanda por la pandemia de COVID-19, así como su costo y suministro, los CDC emitieron una guía para su reutilización en octubre de 2020.

“Cuando ya no existe una situación de crisis de N95, no se debe utilizar la reutilización”, explica la guía.

¿Qué dice la guía sobre su reutilización?

En circunstancias normales, de acuerdo con la guía de los CDC, lo ideal es que los cubrebocas KN95 y N95 no se reutilicen. No obstante, ante los problemas con su suministro que marcaron el primer año de la pandemia, la agencia explicó que se pueden reutilizar, pero no más de cinco veces, y el número de veces está limitado por:

Rendimiento de filtración

Contaminación y suciedad

Daño

Ajuste “Los cubrebocas visiblemente contaminados con sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos corporales deben desecharse y no reutilizarse. Los cubrebocas que estén dañados, deformados o que no puedan pasar una verificación de ajuste también deben desecharse y no reutilizarse”, dice la guía. Incluso, la agencia reguladora especifica que “la cantidad de veces que se puede reutilizar un cubrebocas KN95 probablemente estará limitada por su ajuste porque las correas de sujeción pueden debilitarse o estirarse después de cada colocación”. Y agregan: “El rendimiento de N95 disminuirá a medida que aumente el número de horas y el número de usos y usos”. CDC Rotar los cubrebocas KN95 y nunca lavarlos Algunos médicos recomiendan rotar varios cubrebocas, dejando que cada una repose durante uno o dos días antes de volver a usarlo, pero advierten que los cubrebocas KN95 nunca se deben lavar. Los cubrebocas KN95 pueden guardarse en una bolsa de papel, dicen los CDC. Por su parte, Jeremy Biggs, jefe de la División de Salud de la Universidad de Utah, recomienda guardarlos al menos 24 horas antes de volver a usarlos. Bajo ciertos criterios se pueden reutilizar los cubrebocas KN95 y N95, según especialistas de Estados Unidos. ¿Es lo mismo KN95 y N95? Las máscaras N95 son aquellas que están hechas bajo estándares estadounidenses, mientras que los cubrebocas KN95 son chinos. Las N95 suelen venir con una etiqueta en la caja que indica que están aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). En cuanto a los KN95, se debe tener cuidado que no sean “piratas”. Los CDC advirtieron que alrededor del 60% de los KN95 importados en los Estados Unidos son falsificados. Información de:https://www.unotv.com/

