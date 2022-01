Cuauhtémoc Blanco se deslinda del narco: acusa amenazas de grupos criminales (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de enero. Ante los señalamientos en su contra por haberse retratado con líderes criminales, Alfonso Pérez Daza, abogado del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que presentaron pruebas ante las autoridades federales de amenazas en contra del mandatario.

A su salida de las instalaciones de la FGR, el litigante recordó las constantes aclaraciones que ha hecho el exfutbolista respecto de que no tiene vínculos con grupos criminales.

“Hoy presentamos datos de prueba que acreditan que el gobernador ha sido en diversas ocasiones amenazado por diversos grupos criminales que operan en el estado de Morelos”, dijo Pérez Daza.

En tanto, el mandatario morelense insistió en que no cuenta con vínculos con grupos criminales, como se ha señalado en las últimas semanas.

“Yo no pacto con la delincuencia organizada. Desde que llegué al gobierno, yo se los he mencionado, pero lamentablemente a estos personajes les incomoda que les diga yo eso”, señaló Cuauhtémoc Blanco.

Respecto de la fotografía divulgada en que aparece junto a 3 personas señaladas como criminales, insistió en que se toma fotografías con muchas personas y que lo va a seguir haciendo, sin preguntar su ocupación ni su historial delictivo.

“A lo mejor sí fue una iglesia (la fotografía), ¿y qué tiene que ver? Yo me tomo fotos con quién sea, ya se los dije yo no les voy a pedir ‘oye, a ver dame tu carta de antecedentes penales o a qué te dedicas’; yo siempre me he sacado fotos con todo mundo, restaurantes, bares, en fiestas, y me voy a seguir sacando fotografías”, sostuvo.

Sobre la solicitud que el Congreso estatal hizo a la Fiscalía General del Estado la semana pasada para investigar los hechos relacionados con esa fotografía, el abogado criticó que el fiscal estatal, pues él no tiene competencia para investigar delincuencia organizada.

Información y foto de:https://www.radioformula.com.mx/

