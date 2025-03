Cuauhtémoc Blanco en el alambre; Noroña en Business Class: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. En el Palacio Legislativo se respira un aroma de mujer que ha metido ruido a los machuchones de Morena que se empeñan en dar carpetazo al juicio de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco.

Entre diputadas de todos los partidos, incluso de Morena, se siente un rechazo al dictamen de la Sección Instructora que propone desechar el juicio de procedencia en contra de Cuauhtémoc Blanco.

La Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, acordó que ese dictamen se vote hoy mismo en el pleno.

Si se aprueba, se desecha el juicio político y el asunto se olvida. Pero si una mayoría vota en contra, se regresa a la Sección Instructora para que se reponga todo el proceso.

El ex gobernador de Morelos enfrenta el cargo de intento de violación que le hizo a Nidia Fabiola Blanco, su media hermana.

Mucho se ha hablado de que el bloque mayoritario en San Lázaro protege al ex futbolista. Tres de los cuatro diputados del oficialismo que integran la Sección Instructora, entre ellos la diputada de Morena Adriana Belinda Quiroz, votaron a favor de desechar el juicio. Sólo el panista German Martínez lo hizo en contra.

El alegato para desecharlo es que el expediente de la Fiscalía de Morelos, que solicita el desafuero, presenta muchas “inconsistencias”.

Pero de pronto surgió un movimiento de diputadas de todos los partidos, incluido Morena, que se oponen a que se deseche el juicio al ex futbolista.

Entre ellas está Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de la bancada guinda:

Ayer señaló:

“Nosotros no podemos decir si el diputado Cuauhtémoc es culpable o no, porque ni tenemos el expediente, ni somos ministerios públicos, ni somos jueces, pero lo que sí podemos hacer es no obstaculizar la justicia y que él enfrente el juicio en igualdad de condiciones que una mujer, como ciudadano”.

Ya a esas horas corría el rumor de que la postura de Jiménez causaba escozor en la cúpula no visible de Morena. En los pasillos se hablaba de que sería cesada como vicecoordinandora y que en su lugar entraría la diputada Marina Vitela.

Pero nada oficial.

Las más activas son las panistas. Se han acercado a diputadas de la mayoría para sumar votos en contra del carpetazo al juicio. Noemí Luna, vicecoordinadora de la bancada azul explicó:

“Nosotros no prejuzgamos si hay delito o no lo hay. Lo que lastima es que se use el fuero como paraguas de impunidad. No llegamos todas, cuando a una sola mujer ni siquiera se le escucha.”

A Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, se le preguntó si está en manos de las mujeres que se resuelva si procede o no la devolución del dictamen a la Sección Instructora. “No sabemos. Hay que esperar a mañana”, respondió.

El también líder de la mayoría morenista asegura que no hay línea para proteger a Blanco. “Con nadie he hablado. Cada uno tiene su propio criterio”, dijo.

La Cámara de Diputados está integrada por 251 diputadas y 249 diputados.

***

Gerardo Fernández Noroña ya admitió que no viajó en clase turista a París. Lo hizo en Business Class, que cuesta tres veces más caro, para después trasladarse a Estrasburgo, sede del parlamento Europeo.

“El viaje lo pagué con mi dinero. Recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pague de mi bolsillo, que para eso trabajo duro”, dijo en un video que subió a sus redes sociales.

Un boleto en clase Business de Air France de la Ciudad de México a París puede costar alrededor de 66 mil pesos de ida y 68 mil pesos de vuelta. El precio total del vuelo redondo puede ser de 134 mil pesos.

Nada mencionó Noroña si le dieron viáticos o si iba acompañado.

Fiel a sí mismo, calificó su viaje de muy exitoso.

“La compañera presidenta tiene un cartel impresionante. Quieren que vaya”, aseguró.

En contraste con lo que vimos, Noroña aseguró que durante su discurso, de cinco minutos, hubo muy buena asistencia, pero que las tomas, que fueron de lado y no de frente, no le favorecieron.

“Digan lo que quieran. Mi visita a Europa fue muy exitosa”, puntualizó.

***

Presume la CFE que en los primeros seis meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se han llevado a cabo acciones estratégicas para eficientar el aprovechamiento de recursos.

Con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad al frente, se avanza en la generación de energía limpia con un incremento del 24 por ciento en la generación hidroeléctrica, asegura la empresa.

Pero también una disminución de 5 por ciento en la generación eléctrica con carbón, comparado con el mismo periodo del año pasado.

La generación de energía limpia pasó de 23.4 por ciento a 28.6 por ciento, mientras que las emisiones han disminuido un 7 por ciento, entre otras cosas.

FIN.

