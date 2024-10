¿Cuánto dolor carga nuestro pueblo ante la pobreza, falta de trabajo, inclemencias del tiempo y la violencia? Arzobispo de Oaxaca (16:41 h)

SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN HONOR AL SEÑOR DEL RAYO

HOMILÍA DE MONS. PEDRO VÁZQUEZ VILLALOBOS,

ARZOBISPO DE ANTEQUERA OAXACA

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Agradezco su presencia en esta Iglesia Catedral, en este día tan especial en que venimos a encontrarnos con una bendita imagen de Jesucristo Crucificado, al que conocemos como el Señor del Rayo.

Así le hablamos en este día, Señor del Rayo, que por supuesto tiene su historia, como tantos y tantos Cristos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, tiene su historia, pero lo más importante es la historia de usted, en esa relación con el Crucificado, esa es la mejor historia.

Nos podrán decir que esa imagen estaba en el templo de San Juan de Dios y que un día cayó un rayo y se quemó el templo y la imagen quedó intacta y nos podrán decir muchas otras cosas, pero yo quiero que usted piense qué es para usted el Crucificado, qué es, a qué ha venido hoy, ¿a contemplar su imagen? ¿a acercarse a la capilla donde está esa imagen del Señor del Rayo? ¿a tocar el cristal que cubre la imagen? ¿a eso ha venido? ¿a traerle una veladora? ¿a traerle unas flores?

¿Qué trae en su corazón? Y yo quiero pensar que, en su corazón, usted trae amor a Jesucristo, que murió por nosotros. Yo quiero que usted se ponga frente a esa imagen y ya estamos frente a esa imagen, aquí está, es una réplica del Señor del Rayo, aquí está, con sus brazos abiertos, con su costado traspasado por una lanza, con su costado abierto.

Ahí está el que un día dijo: nadie tiene amor más grande por el amigo que el que da la vida por él y usted y yo sabemos que Él dio la vida por nosotros, derramó su sangre por todos nosotros y lo que le movió fue el amor, el amor. Que a usted también le mueva el amor para encontrarse con Él.

Y, por esto, en este corazón nuestro, lo primero que tenemos que buscar y cuidar es que haya amor y que todo lo que no es amor, lo saquemos de nuestro corazón. Hoy tenemos que decirle al Señor del Rayo, yo tengo en mi corazón el amor hacia Ti, pero eso nos tiene que llevar a pensar que en la relación con los demás, nosotros tenemos que vivir el amor, porque si no, pues entonces el Apóstol nos dice: si dices que amas a Dios, a quien no ves, y dejas de amar a tu prójimo, a quien ves, eres un mentiroso, un mentiroso.

Hoy vengo a decirle al Señor del Rayo que le amo, pero ¿cómo está la vivencia de mi amor en la casa, la vivencia de amor en mi trabajo, la vivencia de amor con los demás? ¿cómo está? ¿en este corazón caben todas las personas o hay algunos que no entran aquí? Porque el Señor también nos dice: el amor que espero de ti debe de ser extraordinario, no cualquier amor, yo quiero de ti amor extraordinario, que alcanza hasta a tus enemigos, no nada más a tus amigos, no nada más a los que te hacen el bien, alcanza a los que te hacen el mal.

Ese es el amor extraordinario que Yo espero, porque el Señor nos ama a todos, y si analizamos cómo somos, somos personas llenas de miseria, llenas de defectos, llenas de pecado y, sin embargo, el Señor Jesús no nos deja de amar, en ningún momento nos deja de amar, nosotros dejaremos de amarle, pero Él no nos deja de amar, porque a Él le interesamos, por nosotros murió, por nosotros murió y me invita a ir muriendo en el servicio, en la entrega, en favor de los demás.

Hoy hemos escuchado toda esa Palabra Divina que nos habla del sacrificio, del sacrificio y estamos aquí para participar en el sacrificio de Jesucristo, porque cuando celebramos la Santa Misa, lo que decía el Evangelio hoy lo repetimos ahí. Jesucristo vuelve a morir y resucitar por todos nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo se hace presente para ser nuestro alimento y comiendo y bebiendo Su Cuerpo y Su Sangre, aseguramos la vida eterna y la resurrección con Dios.

Gocen en este día ofreciendo el sacrificio de Jesucristo. Lo que sucedió en el Calvario va a suceder en el Altar. La muerte y Resurrección del Señor.

Yo sé que usted viene a encontrarse con Jesucristo Resucitado para decirle que hay mucho dolor en su persona, que hay mucho sufrimiento, que hay muchas penas. Sé que vienen padres de familia a hablarle al Señor del Rayo de sus hijos, cuánto dolor hay a veces en nuestro papá y en nuestra mamá, porque a veces nosotros, hijos, vivimos desordenadamente, y eso no quiere papá, papá que está lleno de miseria y de defectos y que se ha equivocado en la vida, él quiere, que yo su hijo sea lo mejor y por eso sufre, se entristece y llora, porque vamos por un camino equivocado, por la vida de desorden, por vicios.

Cientos de veces he escuchado a un padre y a una madre de familia que me dice, yo ya no sé qué hacer con mi hijo y lloran, lloran. Hoy han venido a llorar desde el corazón. Tal vez no nos broten las lágrimas de nuestros ojos, pero este corazón llora, porque hay sufrimiento, porque hay tristeza, porque a veces hay desilusión, desencanto, amargura. Cuánto dolor carga nuestro pueblo, cuánto dolor y nuestro pueblo es usted y soy yo, mucho dolor, ante la pobreza, ante la falta de trabajo, ante las inclemencias del tiempo, ante la violencia, ante tantos y tantos asesinatos, cuánto dolor vive nuestro pueblo.

El Crucificado sigue siendo crucificado en tantas y tantas personas. En nuestros pueblos originarios, en nuestros pueblos, donde viven nuestros hermanos indígenas, olvidados, abandonados a su suerte.

Qué triste.

El Crucificado sigue teniendo sufrimiento en tantos hogares de desaparecidos, que no se sabe nada de ellos, dónde están, qué pasó con ellos, se lo puedo decir en mi experiencia familiar, parientes míos todavía están esperando, dónde está nuestro hijo, dónde está nuestro hijo, después de muchos años que se lo llevaron, dónde está, y lo siguen buscando y siguen esperando saber algo. Cuántas familias lo sufren.

Estamos ante quien conoce toda nuestra historia, toda nuestra realidad. Sé que usted le hablará desde el corazón a Jesucristo Crucificado, que está vivo, ahí está en la Cruz, sí, murió por nosotros, pero resucitó y va con nosotros. “Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.

Ofrezca su sufrimiento, únase a la pasión redentora de Nuestro Señor y alcance gracia y bendición para nuestro pueblo. Que su devoción al Señor del Rayo alcance mucha gracia para todos, empezando por usted, por la gente que lo rodea, que es su familia y tantas y tantas personas que están en relación con usted. Alcance esas gracias. Dios le bendice.

Al hablarle al Señor del Rayo, Dios le bendice le día de hoy. Contemplando nuestra catedral, adornada, se ve hermosa, se ve hermosa, pero yo quiero que lo más hermoso sea su vivencia de amor, eso es lo más hermoso.

Estas flores son signo de nuestro amor, pues que usted sea ese signo de amor para tantas y tantas personas, sea signo de amor y sigamos luchando por salir adelante, sigamos cuidando nuestra vida y la vida de los demás. El Señor murió por nosotros y nos invita a ir muriendo por los demás, sacrificándonos. Papás, no es en vano el sacrificio por sus hijos, Dios se los va a recompensar. Hijos, no es en vano el sacrifico por nuestros papás y por nuestros hermanos, no es en vano. El Señor nos dice que si un vaso de agua damos en Su nombre, no quedará sin recompensa. Todo será recompensado por Dios y haga siempre las cosas para Gloria de Dios.

No puedo quitar de mi mente la muerte de mi hermano sacerdote Marcelo, no puedo quitarlo de aquí. Un evangelizador, un indígena, un indígena que sintió el llamado de Dios al sacerdocio y que se postró con humildad y que se levantó para que su Obispo impusiera sus manos en su cabeza y comenzara a ser un ministro de Dios en el sacerdocio. Se comprometió con su pueblo, se comprometió con su gente, se comprometió son sus pobres y vivió con ellos y ya no está, le quitaron la vida, pero hay que seguir trabajando por el Evangelio.

El Señor Jesús sigue muriendo, sigue siendo perseguido, sigue siendo crucificado y Él mismo lo dijo: los van a perseguir por Mi causa, pero el que persevere hasta el fin, se salvará.

A usted lo van a perseguir, dando testimonio de ser un discípulo, un seguidor de Nuestro Señor, lo van a perseguir, lo van a calumniar, lo van a atacar, pero persevere, persevere, hasta el fin y Dios le recompensará.

Dios nos guarde, Dios nos cuide, Dios nos proteja y que en esta fiesta del Señor del Rayo usted llene su corazón y se pueda alegrar. Descargue todo su dolor y su tristeza en el Señor del Rayo, déjela aquí en el altar y el Señor le bendecirá. El Señor tomará esa carga y le va a alivianar, porque Él dijo también: vengan a Mí todos los que están cansados, fatigados, agobiados por la carga. Yo les daré alivio. Aliviémonos hoy al encontrarnos con el Crucificado al que le decimos Señor del Rayo, alivianemos esa carga y sigamos adelante con la alegría y el gozo de saber que no estamos solos, que el Señor va con nosotros y está con nosotros.

Creo que la presencia de cada uno de ustedes, por lo menos a mí me evangeliza y me dice cuánto se ama al Señor Jesús, que dio Su vida por nosotros. Usted es lo que me está diciendo: amo al que dio Su vida por mí.

Gracias por recordármelo con su presencia en esta festividad del Señor del Rayo. Que Dios les bendiga, les proteja y que sigamos disfrutando de esta Celebración y del encuentro con el Señor del Rayo.

Que así sea.

