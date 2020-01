Oaxaca de Juárez, 17 de enero. Como cada año, se realizará la ceremonia de entrega de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Angeles, donde en cada edición se reúnen los nominados y las personalidades invitadas para disfrutar de una gran velada. Para 2020, el evento se realizará el 9 de febrero.

La premiación comenzará en punto de las 19:00 horas (o sea, a las 7:00 p.m.), aunque claro que podrás seguir la alfombra roja desde mucho antes por Erizos y por el Facebook oficial de los Premios Oscar.

La llegada de las celebridades a la alfombra roja comenzará a transmitirse a partir de las 17:30 (o sea, a las 5:30 p.m.) por los mismos canales, para que empieces a criticar en Erizos.

Esperaremos pacientemente los vestidos de Scarlett Johansson, Renée Zellweger, Charlize Theron y Billie Porter, así como los trajes de Joaquin Phoenix, Adam Driver, Antonio Banderas y Brad Pitt, como parte de las celebridades más cotizadas del año.

Este año, las nominaciones las encabeza Joker y 1917, con 11 cada una, mientras que Parasite, Once Upon a Time In… Hollywood, Little Woman y The Irishman buscan “aguarles” la fiesta consiguiendo las estatuillas más grandes.

Ya solo nos queda esperar el día y la premiación para ver a los y las mejores vestidas y también conocer a todos los ganadores para empezar otro año de cine en el mundo.