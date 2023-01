¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2023? (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de enero. El tan esperado período vacacional del año conocido como Semana Santa, donde estudiantes y trabajadores disfrutan de algunos días de descanso será en el mes de abril.

La Semana Santa es una tradición cristiana que se dedica a conmemorar la Pasión de Cristo, representando desde su entrada a Jerusalén hasta la resurrección de Jesús. Desde el ‘Domingo de Ramos’ al ‘Domingo de Resurrección’.

Pese a ser una celebración anual esta no cuenta con fechas fijas, cada año los días cambian y al no ser marcada como una celebración oficial, no todas las empresas otorgan esos días de asueto.

Jueves Santo: 6 de abril

Viernes Santo: 7 de abril

Sábado de Gloria: 8 de abril

Domingo de Resurrección: 9 de abril

Mientras que los estudiantes de nivel básico y media superior son acreedores de un período vacacional del lunes 3 de abril al viernes 14 de abril, reincorporándose a las actividades educativas el lunes 17 de abril, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Publimetro

