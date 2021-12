Cuando la mentalidad sea la de proteger a todos y no a uno mismo dejará de haber violencia en México: Franco Coppola (18:05 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 15 de diciembre. El Nuncio Apostólico Franco Coppola, aseguró que la violencia en México es consecuencia de varios siglos y existirá hasta que haya conjuntos cerrados.

En conferencia de prensa, luego de participar en la misa de clausura del año jubilar por la presencia de los 400 años de la Virgen de la Soledad en Oaxaca, aseveró que hasta cuando la mentalidad sea la de proteger a todos y no a uno mismo habrá violencia.

“Hasta que nos demos cuenta en cómo nos ha enseñado la pandemia que estamos todos en el mismo barco y que no podemos salvarnos solos, porque sino vacuno a todo el mundo va a ver variantes que muestren que mi vacuna no sirvió para nada, hasta ese momento nada cambiará”, subrayó.

Sostuvo que los mexicanos tenían que ponerse las pilas para que un país tan rico como México deje de tener a más de la mitad de su población sumida en la pobreza y la violencia.

Después de anunciar su traslado a Bélgica, declaró que se llevaba a México en su corazón, más enriquecido en su fe y humanidad, al haber aprendido esto de los mexicanos de su fe sencilla y humanidad que conmovía.

“Yo soy un poco hijo del 68, de los movimientos estudiantiles, de los concilios, y me volví mariano llegando a México, en Europa también hay vírgenes, como la de Fátima, pero no me llamaban y cuando llegué a México estaba espantado porque al día siguiente pedí ir a ver a la Virgen, y fui con todo este sentimiento, y me impresionó el letrero de la plaza donde se leen sus palabras, el leer del que me preocupaba si ella estaba aquí que era nuestra madre, en ese momento encontré un madre y estoy seguro que a dónde voy la llevo en mi corazón”.

Reconoció que en México siempre las autoridades le dieron un trato respetuoso, “los dos presidentes que me han tocado me han dado un trato respetuoso, con Enrique Peña Nieto tratamos de cambiar la legislación anticuada, porque el estado reconoce que la religión tiene un papel importante en la vida de las personas y deja que cada quien haga su trabajo, eso es ser laico ahora”.

“Pero aquí es un escándalo que un presidente vaya a misa, a pesar que ahora el mundo ha avanzado, antes de tomar posesión, el presidente Manuel López Obrador habló con todos los obispos, le escribió al Papa Francisco para que la iglesia se comprometiera a ayudar contra la violencia y también se reunió con los obispos donde se comprometió en luchar contra la corrupción y la pobreza, ahí dijo que no iba a tocar temas como el del aborto para no dividir a la población”, finalizó el Nuncio.

