¿Cuáles son las sopas instantáneas que serían retiradas por Profeco? (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en la mira a varias sopas instantáneas para retirarlas del mercado porque presentan información engañosa y no cumplen con las normas mexicanas.

Estas son Buldak Cheese, OTTOGI RAYMON, J-Basket, MYOJO, Udon, Kraft, Nongshim, Knorr y SAPPORO.

El análisis de la Profeco se realizó durante el pasado julio y agosto, donde puso bajo la lupa a 33 marcas que fueron sometidas por 363 pruebas de laboratorio.

Las sopas Maruchan y Nissin cup noodles fueron señaladas por sus envases de unicel, tanto por su degradación como por los efectos que existen al hacerlas en el microondas.

“Al calentar estos productos en el microondas liberan dioxinas que se combinan con los alimentos y son nocivas para la salud”, apuntó la revista de octubre.

En tanto, entre las nueve marcas señaladas por la Profeco que no cumplen con normas mexicanas las que además presentan publicidad engañosa son Buldak Cheese y OTTOGI RAYMON, por lo que son las de mayor riesgo para salir del mercado.

Buldak Cheese además de exceso de sodio, grasas saturadas y calorías, tiene en su empaque una animación, por lo que viola la NOM-051.

Seguida de OTTOGI RAYMON que en la imagen del producto contiene vegetales como chícharo y zanahoria, pero en el interior no contiene zanahoria.

En tanto, las que que solo no cumplen con diferentes normas mexicanas son:

*J-Basket: viene de Corea, no cumple con la norma de etiquetado, ya que no declara información nutrimentos y sus instrucciones están en inglés, y no en español.

*Nongshim: viene de Estados Unidos, es la que más sodio contiene y no declara información nutrimental.

*Udon: viene de Corea, es la que más sellos de advertencia presenta y no declara información nutrimental.

*Knorr pasta lista: viene de Alemania, es el que menos proteína tiene, no cumple con la norma del etiquetado en declarar contenido energético de kcal por 100 gramos de producto y a pesar de que contiene jarabe de glucosa no lo declara como azúcar añadida.

*Kraft Macaroni & Cheese: viene de Estados Unidos, es el de mayor carbohidratos y no declara información nutrimental.

*MYOJO: viene de Japón, no declara contenido energético por cada 100 gramos ni la información nutrimental.

*SAPPORO: viene de Estados Unidos, es la que más sodio contiene y no declara información nutrimental.

Las sopas instantáneas contienen harina de trigo, verduras, extractos cárnicos, tomate y salsas, que en su composición tienen glutamato monopólico, inosinato, guanilato de sodio, proteína hidrólisis de soya, entre otras cosas.

Algunas regulaciones que deben cumplir las sopas instantáneas son la NOM-002-SCFI-2011 que incurre en los productos envasados sobre su contenido neto, tolerancias y métodos de verificación, la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 que trata sobre especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados para cumplir con la información comercial y sanitaria, y la NOM-086-SSA1-1994 que se refiere a las especificaciones nutrimentos de los alimentos y bebidas no alcohólicas que tienen modificaciones en su composición.

Sobre el contenido de verduras, las que dan más son Maruchan Bowl con 5 gramos por cada 100 gramos, Maruchan Yokisoba e Instant Lunch con 4 gramos, Maggi con 3.8 gramos, Nissin con 2.55 gramos y Maruchan Ramen con 0.01 gramos.

