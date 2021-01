¿Cuáles son las carreras y oficios mejor pagados en México? (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de enero. Si estás por terminar la preparatoria o quieres comenzar una carrera nueva, es importante que tomes en cuenta las diferentes áreas de estudio que existen para poder elegir mejor.

No sólo se trata de lo que te gusta hacer o de las carreras que tienen mejor fama. Un punto muy importante debe ser el considerar cuáles son las carreras o los oficios mejor pagados en nuestro país.

Por eso, además de tus gusto, debes tener en mente que un buen sueldo, también hace que tengas una mejor calidad de vida laboral. A continuación te decimos qué carreras son las mejor pagadas en México:

Las carreras mejor pagadas

Medicina: 17 mil 449 pesos, en promedio

Electrónica y Automatización: 15 mil 109 pesos, en promedio.

Administración o gerencia: 15 mil pesos, en promedio.

Ciencias ambientales: 14 mil 320 pesos, en promedio.

Mercadotecnia y publicidad: 13 mil 765 pesos, en promedio.

La carrera mejor pagada en México es la de medicina

Los Oficios mejor pagados en México

Operador de maquinaria: Hasta 22 mil pesos.

Representante de ventas: 15 mil pesos más comisiones.

Asistente personal multidisciplinario: 15 mil pesos.

Chofer de carga: 15 mil pesos.

Pero esas carreras no siempre son las más elegidas por los estudiantes. No siempre, la relación del sueldo y la profesión van de la mano. Las carreras con mayor demanda no son las mejor pagadas y no están en la lista anterior, por ejemplo:

– Enfermería y cuidados

– Fisioterapia:

– Psicología:

– Arquitectura y urbanismo:

– Comunicación y periodismo:

– Biología y bioquímica:

Enfermería es una de las carreras más elegidas entre los estudiantes universitarios

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, a consecuencia de la pandemia de Covid-19, se incrementó la pérdida de empleo en un 11.7 por ciento. Esto significa que 6 millones de personas se encuentran desempleadas y el 44 por ciento de los mexicanos tienen problemas a causa de la reducción de sus sueldos.

Información y fotos:El Heraldo de México

Compartir