¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y muerte digna? (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. El senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera, explicó las diferencias entre la muerte digna y la eutanasia, esto después de que se reabriera el debate por el caso del francés Alain Cocq, que sufre de una enfermedad incurable y decidió interrumpir su tratamiento y alimentación para dejarse morir,

En entrevista para Informativo el Heraldo Fin de Semana, indicó que el Senado de la República aprobó desde el año pasado la Ley de Muerte Digna y Cuidados Paliativos, sin embargo, aún no ha sido discutida en el pleno de la Cámara de Diputados.

Durante la conversación, detalló que la muerte digna es para aquellas personas que previamente manifestaron no querer prologar su vida por medio de equipo artificial. Por ello, se les otorga los medicamentos que le permitan transitar la enfermedad sin dolor hasta que la vida culmine.

En tanto, la eutanasia y el suicidio asistido no están permitidos en México, de hecho, indicó que quienes ayuden a alguien a morir podrían ser sancionados penalmente.

El debate de la eutanasia aún no se ha generado a fondo, hoy está prohibido en nuestro país, está sancionado penalmente lo que se conoce como suicidio asistido, es decir si alguien ayuda a otra persona a quitarse la vida se considera una asistencia al suicidio y está sancionado penalmente, no está permitido que adelantes el término de la vida, es decir, que la cortes, lo que está permitido es que no la prolongues.

Por su parte, la doctora Amparo Espinosa, presidenta de la asociación “Por el derecho a morir con dignidad” coincidió con la distinción entre eutanasia y muerte digna por cuidados paliativos, que se hizo Miguel Ángel Mancera.

La experta añadió que también hay una diferenciación entre eutanasia y suicidio asistido, pues la primera es cuando un médico suministra el medicamento para dar muerte al paciente, mientras que el último, el personal de salud otorga a la persona el fármaco y esta por propia mano termina con su vida.

La eutanasia es cuando un médico te ayuda a morir activamente, o sea te da el medicamento, o te pone la inyección él, esa es considerada eutanasia, sin embargo el suicidio medicamento asistido es cuando se ponen en frente los medicamentos o lo que tu vayas a usar para terminar con tu vida y tu los tomas.

Finalmente, destacó la necesidad de que en toda la República Mexicana existan los cuidados paliativos, puesto que aunque una persona decida terminar con su vida, tiene el derecho de sobrellevarlo lo mejor posible.

Aunque tu decidas terminar con tu vida, tienes momentos de mucho dolor, entonces los cuidados paliativos en nuestro país están, existen, hace mucho que existen, pero no en todos lados, hay siete estados que no tienen cuidados paliativos.

Información de:Heraldo Radio

