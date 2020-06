¿Cuál es el mejor PERRITO PEQUEÑO para tener en casa? (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de junio. Cuando las personas deseamos tener una mascota, siempre pensamos en la mejor opción para que no haya problemas futuros. Normalmente siempre son los perritos a los que damos preferencia, pero nos ponen en entredicho al pensar qué tipo de raza sería la ideal para poder darle los mejores cuidados y que se adapte a nuestras circunstancias de vida.

Por ello las condiciones de nuestro hogar son parte fundamental de las razones por las cuales pensamos si es conveniente tener a un perro y el que se pueda adaptar a nuestra casa.

Es fácil comprender que si nuestra casa está en planta baja o tenemos un amplio jardín, le conviene a cualquier mascota; pero cuando no es así y tenemos un departamento en las alturas, debemos considerar que es más conveniente recurrir a razas pequeñas de lomitos.

Por eso aquí te traemos un listado de las razas de perros pequeños ideales para tener en casa.

¡Lomitos de bolsillo!

El perro de moda, el Pug

Uno de los perros que está de moda actualmente es el de raza Pug, el cual tiene un tamaño reducido y lo convierte en la mascota ideal para un departamento pero también beneficia mucho en el carácter ya que se trata de lomitos inteligentes, cariñosos, con actitud simpática y tranquila. Sin duda son la compañía ideal de cualquier niño.

Shih Tzu, el perro guardián

Esta raza es de origen tibetano, destaca por su bello pelaje y te mantendrá entretenido su cuidado diario, que requiere por su fino aspecto.

Su pequeña dimensión y una necesidad regular de ejercicio, serán ideales para convivir con él, si tu casa está en planta baja.

Con este perrito nunca te faltará Cariño ya que es de las más conocidas por su capacidad de ser perro guardián, muy leal con sus amos y siempre está en constante alerta. Además se lleva de maravilla con los niños y con otros tipo de perros.

El Beagle, rastreador y familiar

Los perros de esta raza poseen gran capacidad de olfato y rastreo, son demasiado inteligentes y forman parte de un grupo selecto de perros domésticos, muy queridos por su tamaño y carácter tranquilo.

Con un Beagle en casa, disfrutarás de una mascota muy alegre que recibirá sin problemas a los desconocidos, pues disfrutan de la compañía del ser humano y son magníficos en su comportamiento con los niños.

El famoso Bulldog inglés

Son considerados una de las razas simbólicas de Inglaterra, quizá puede llegar a imponer la estructura compacta y seria, pero son perros que destacan por su simpatía y carácter amistoso.

A pesar de su aspecto, no necesitan de ejercicio activo por lo que no pondrá resistencia si va pocas veces a la calle. Son muy buenos compañeros de juegos y su temperamento es muy dócil y calmado. Aunque tales características no le impiden ser valiente cuando la situación lo requiere.

Yorkshire Terrier, pequeño y cautivador

Uno de los perritos más populares y que menos espacio ocupan Pues apenas superan los tres kilos de peso. Cuentan con un carácter simpático afectuoso y siempre se muestran tiernos con sus dueños, pues nunca dan problemas debido al temperamento relajado que poseen.

Chihuahua, el verdadero perro de bolsillo

Una de las razas más famosas en México por su tamaño reducido y escasa energía, estos simpáticos perritos te permiten llevarlos con facilidad hasta en tu bolsa o mochila, y prácticamente ELLOS SON los perros de bolsillo.

Originario de nuestro país, destacan por ser perros dóciles y nada complicados en su manutención.

Cuentan con carácter fuerte, se mantienen siempre en estado de alerta, por ello es recomendable educarlos en situaciones sociales y acostumbrarlos al ruido. Por su tamaño, son ideales para cualquier tipo de departamento.

El obediente Cocker Spaniel

Son lomitos medianos que tienen la habilidad de adaptarse con comodidad a cualquier espacio, siempre y cuando hagan ejercicio diario, ya que necesita actividad física continua, así que no te dejes engañar por su apariencia de perro tranquilo.

Su carácter suele ser amable y obediente, por lo tanto le conviene a las personas por ser uno de los perros que más fácil se dejan entrenar, y de los más deseados por los seres humanos como mascota.

Made in China, con amor

La raza de perro Pekinés es originaria de China, los típicos perros lanudos del Tíbet, pese a su simpático aspecto, es sin duda uno de los más curiosos que encontrarás. Ejercen también las funciones de perro guardián, ya que ladra en pocas ocasiones, pero sí lo hará cuando algún extraño se aproxime con desconocidas intenciones.

Otras razas pequeñas:

Caniche.

Boston Terrier.

Bulldog francés.

Pomerania.

Bichón Maltés.

Dachshund (famoso en México como Perro salchicha.

